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Александр Лукашенко на инаугурации: белорусы как нация уже не дети, мы – народ

23 сентября 2020 11:08
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Новости Беларуси. Клятву на верность народу Беларуси во Дворце Независимости принес избранный Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на инаугурации: белорусы как нация уже не дети, мы – народ-1

23 сентября прошла торжественная церемония инаугурации, куда были приглашены несколько сотен человек. Это, как и требует закон, представители обеих Палат Парламента, Верховного и Конституционного судов, глава ЦИК. Кроме того, в зале торжественных церемоний были высшие должностные лица, люди в погонах, деятели культуры и искусств, спорта, представители СМИ.

Александр Лукашенко на инаугурации: белорусы как нация уже не дети, мы – народ-4

Обращаясь к присутствующим, глава государства отметил, что вступает в должность с чувством гордости за белорусов, которые, несмотря на сравнительно небольшой опыт жизни в суверенном государстве, стали настоящим народом. Народом, который любит свою страну и, несмотря на сверхэмоциональный поствыборный период, смог сохранить мир и независимость страны.

Александр Лукашенко на инаугурации: белорусы как нация уже не дети, мы – народ-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дорогие соотечественники, в этот торжественный день Президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений. День вступления в должность Президента, день инаугурации это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали Президента страны мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать.

Когда-то божьим промыслом народ Беларуси легко и, скажем прямо, неожиданно обрел свою независимость. И мы долго воспринимали ее как данность. Порой не ценили. Сегодня же, выстрадав эту победу, мы поднялись на новую ступень самосознания. Остыв от горячки электоральных баталий, увидели, как взрослеет вся наша нация. И пусть Беларусь по мировым меркам – совсем молодое независимое государство, но белорусы как нация уже не дети, мы – народ.   

Александр Лукашенко на инаугурации: белорусы как нация уже не дети, мы – народ-10

Также клятву на верность народу Беларуси и Президенту страны принесли военнослужащие. На церемонии присутствовали представители разных родов войск. Они поклялись надежно защищать суверенитет и территориальную целостность нашей Родины.

# Выборы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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