Александр Лукашенко: законопослушные люди не должны предъявить нам претензии

Новости Беларуси. Люди, далекие от политики, хотят мира и спокойствия – ту Беларусь, которую мы не потеряли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Люди, далекие от политики, хотят мира и спокойствия – ту Беларусь, которую мы не потеряли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Люди сегодня в Минске поняли, что они могут потерять. В целом по стране давно все поняли, даже в Гродно, Бресте – давно поняли. А в Минске неделю назад, ну, наверное, процентов 90 поняли, что может быть. Они испытали на себе все прелести так называемой уличной демократии.
Ни в коем случае законопослушные люди не должны предъявить нам претензии. И я в этом плане жду от наших силовиков четкого, адекватного реагирования: любое нарушение нужно пресекать. Тем более недопустимо, когда радикальная часть этих митингующих начинает забрасывать камнями, брусчаткой, палками, ножами и заточками наших военнослужащих. Это недопустимо. Белорусы голосовали за мир и порядок в стране, и мы обязаны выполнить этот наказ народа.
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