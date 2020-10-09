В Минске прошёл автопробег «За Беларусь». И вот что говорят его участники

Новости Беларуси. Автопробег «За единую Беларусь» прошел в Минске. Старт колонна взяла на проспекте Победителей и затем направилась в Уручье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие автомобильные акции в последнее время собирают все больше единомышленников. Среди участников – люди разных возрастов и профессий. Кто-то прибыл целой семьей, другие большой компанией друзей или коллег. Все они – за сохранение единства в обществе и целостности страны.

Хочется побыть вместе с людьми, с единомышленниками, которые также переживают за нашу страну, за мир, за стабильность, за ее процветание. Перемены всегда нужны, но, чтобы они были положительные. Чтобы дальше развивалось наше государство, чтобы оно процветало – только такие перемены. А которые несут, извините меня, хаос, разрушения – против, такие перемены нам не надо.

Я считаю, что наша страна самая лучшая. Я много лет прожила в России и всегда хотела сюда вернуться. Я вернулась. И сейчас я не понимаю людей, которые пытаются что-то здесь изменить. Пока я, честно, не понимаю, за какие перемены они выступают. Я думаю, они сами этого не понимают.