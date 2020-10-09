Михаил Орда: «Если не растут доходы населения, не растут цены»

Новости Беларуси. Федерация профсоюзов Беларуси держит на постоянном контроле рост цен на товары и услуги. Ежемесячный мониторинг касается всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На особом контроле – цена и качество хлебобулочных, мясных и молочных продуктов, а также круп, овощей и фруктов. Кроме того, в связи с эпидситуацией профсоюзы каждую неделю проверяют не только цены на товары, но и их наличие в розничной торговле. В целом, по заверению специалистов, продуктов, которые пользуются повышенным спросом, на прилавках магазинов достаточно.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы будем вопросы также смотреть по всей цепочке, по производителю: от цены производителя до переработки, до торговли, для того, чтобы четко понимать сегодня, что происходит и почему происходит поднятие цен, которое, безусловно, влияет на кошелек человека. Есть прописанные между нами – правительством, нанимателями – условия, которые мы прописали в генеральном соглашении между тремя сторонами, что, если не растут доходы населения, не растут цены.

К работе по контролю за ценами также подключились в Совете Республики. Главная задача – не допустить завышения стоимости на значимые товары и услуги.