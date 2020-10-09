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Александр Лукашенко: белорусы голосовали за мир и порядок в стране, и мы обязаны выполнить этот наказ народа

09 октября 2020 08:48
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Новости Беларуси. Белорусы голосовали за мир и порядок в стране, и власть обязана выполнить этот наказ народа.  

Как сообщает БЕЛТА, об этом Александр Лукашенко заявил 9 октября на совещании по актуальным вопросам.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас правовое государство, нельзя допустить разгула преступности, чтобы кто-то подумал, что в этих условиях закон не работает. Белорусы голосовали за мир и порядок в стране, и мы обязаны выполнить этот наказ народа.  

Держа в поле зрения наших прямых оппонентов, мы упускаем нейтральную, но тоже активную часть нашего общества, которая находится, если можно так сказать, между властью и оппозицией. Эти люди хотят стабилизации, отдельные из них находятся в состоянии неопределенности. Поэтому им надо дать четкий ориентир дальнейшего развития общественно-политической ситуации в Беларуси.  

По словам Президента, это первоочередная задача нынешней власти, и не только идеологической вертикали.  

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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