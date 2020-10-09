Александр Лукашенко: надо, в связи с бешеным ростом COVID-19 в Польше и Литве, закрыть границу от притока оттуда людей

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости профессионалы обсудили, как использовать свой опыт борьбы со вторым эшелоном пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 9 октября Президент обратился к губернаторам и тем, кто на страже границ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Попрошу губернаторов немедленно вернуться к исполнению своих функциональных обязанностей в части COVID периода первой волны. Понятно, что я сказал? Мы очень хорошо тогда работали, губернаторы сыграли свою организационную и материально-обеспечивающую роль – так же, как и министры силового блока. Каждый занимался своим делом. Знаете, что делать. Надо помочь министру здравоохранения, врачам справиться с этой заразой.

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Нам надо, в связи с бешеным ростом COVID-19 в Польше и Литве, закрыть границу от притока оттуда людей (Валерий Павлович, возьмите это на контроль вместе с Лаппо). Вы посмотрите, какой поток идет оттуда людей. Это не значит, что мы закроем вообще границу. Тот, кто везет грузы, для функционирования экономики, по каким-то трудовым ресурсам – лично разбирайтесь вместе – должно быть это движение. Но тот бешеный рост, который демонстрируют Польша, Украина и Литва – это вообще запредельный. Там-то и населения не осталось, в этой Литве, допустим, и такой прирост. Поэтому мы должны тут посмотреть, кто к нам едет.