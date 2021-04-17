«200 человек приехали с удовольствием». Белкоопсоюз провёл субботник в хозяйстве по выращиванию норок

Новости Беларуси. Сотрудники Белкоопсоюза отправились наводить порядок в хозяйство, где выращивают норок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предприятие приостановило свою работу в конце 2020 года из-за сниженного спроса на пушнину. За это время ферму модернизировали. Совсем скоро сюда прибудут зверьки скандинавского генотипа. Юлия Стриго подключилась к трудовому флешмобу.

Белорусская пушнина уже давно зарекомендовала себя на мировом рынке. Республика входит в двадцатку самых крупных экспортеров, а на аукционах за наш продукт торгуются брокеры из Италии, Греции, Турции и Китая. Однако последние годы для отрасли внутри страны и во всем мире были не самыми лучшими.

Трудности на себе прочувствовало и Молодечненское зверохозяйство, одно из шести крупных предприятий Белкоопсоюза. Норки здесь выращивались с 1956 года. Последние цифры говорят о 12 тысячах длинноостных зверьков. Однако эта порода изживает себя на рынке. Это и стало одной из причин закрытия зверофермы в конце прошлого года. Но отказываться от нее навсегда было бы ошибкой. Сегодня с новым обликом она приобретает и новые перспективы.

Дмитрий Бондич, первый заместитель генерального директора УП «Белкоопмех» Белкоопсоюза:

Управление Белкоопсоюза приняло решение дать новую жизнь этому зверохозяйству и построить данную площадку, уже закладка прошла, чтобы увеличить до 18 тысяч, но уже востребованных на рынке, более дорогостоящих скандинавских норок. Сейчас происходят планировка и заливка дорожек, после них будут поставлены каркасы крытые и внутри будут монтироваться клетки. Раньше было расположение по 7 домиков на один пролет, но сегодня нам позволяет делать 9 домиков пролет. Это снижает себестоимость одного шеда, увеличивает количество посадки зверей в него.

В новеньких 12 шедов можно будет посадить 8 000 зверей. В целом в 2021 году сюда завезут 18 тысяч голов норки скандинавского генотипа. В качестве новоселов – короткоостный тип трех перспективных расцветок: белая, коричневая и серебристо-голубая. Пополнения особенно ждут местные сотрудники.

Валентина Филистович, бригадир Молодечненского зверохозяйства:

Наша работа тяжелая, физически тяжелый труд, но мы очень любим ее. Я не ушла, я жду, что завезут нам обратно хорошего прекрасного зверя и мы будем дальше работать. Так что мы вас приглашаем и надеемся, что вы к нам приедете в следующем году и снимете уже наши заполненные клеточки с нашими зверями.

Кроме большой строительной работы, в зверохозяйстве решили навести и общий порядок. Поэтому всебелорусский субботник организовали именно здесь.

Юлия Стриго, корреспондент:

Навести порядок на зверохозяйстве собрался весь центральный аппарат Белкоопсоюза, естественно, местные сотрудники и представители унитарных предприятий. Всего 200 человек, так что справимся быстро. У нас в руках тоже рабочий инвентарь, так что подключаемся к субботнику.

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:

Субботник – это своего рода праздник. Ежегодно мы проводим это мероприятие, в котором участвуют практически все работающие в нашей системе. А это ни много ни мало свыше 40 тысяч человек. Какие работы делаем? В основном, конечно, наведение порядка, но кое-где и такие капитальные работы, как, например, в этом зверохозяйстве в Молодечно. Оно у нас самое пожилое, пришла очередь на его реконструкцию. 200 человек приехали с удовольствием. Посмотрите, какой объем работы сделали, все вычистили. Сейчас вот покрасим, подчистим, продезинфицируем, проведем профилактические мероприятия, они достаточно сложные, подготовим к следующему сезону. И в следующем году здесь уже будет хороший животноводческий объект республиканский, который будет давать продукцию, которая востребована на мировом рынке. А это то, что для нас сегодня важно.