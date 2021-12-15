Александр Лукашенко: «Я не вечен. Рано или поздно надо уходить. А что будет со страной?»

Новости Беларуси. Профессионализм, опыт и способность управлять. Эти требования к руководителям всех вертикалей власти Александр Лукашенко назвал 14 декабря во время представления нового председателя Могилевского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча получилась куда более насыщенной, чем просто напутствие новому губернатору. Президент, конечно, поздравил Анатолия Исаченко с назначением и в свою очередь поблагодарил предыдущего руководителя региона Леонида Зайца. Однако перед этим с активом области глава государства подробно и честно обсудил самые актуальные вопросы в области.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вам благодарен за ту позицию. Я вас не благодарю, что вы там меня поддержали. Вы и обязаны были защитить своего Президента. Я вас благодарю за то, что вы защитили страну. И меня это ко многому обязывает. Самое главное не удержание власти, Конституции, как я уже говорил, под Лукашенко. У меня сейчас одна проблема: дай бог, чтобы кто-то после меня пришел, который будет болеть и переживать за страну. И не дай бог, чтобы мерзавцы, которые еще бредят тем, что они возьмут власть в руки. Я всегда думаю, я же вас тяну в эту борьбу, в эту драку. Вы же все мои дети. Вы же в вертикали власти так или иначе. От руководителя, даже частные предприятия. И что будет с вами? А с детьми? Это главный вопрос, поверьте. Я искренне это. Это главное. И больше ничего. Я четверть века работаю Президентом, уже больше. Я прекрасно понимаю, что я не вечен. Рано или поздно надо уходить. А что будет со страной, которую мы лепили своими руками? Как я часто говорю, может, что-то не так. Но мы ее лепили и слепили так, как могли. Идем не то по лезвию ножа, не то по тонкому льду, рискуя. Такая наша жизнь. Другой не будет, потому что мы живем в такое время и в таком месте.

Глава государства не обделяет вниманием малую родину. Но секрет вот в чем – чтобы сохранить страну и улучшить жизнь, необходимо работать. Как сегодня –допоздна.