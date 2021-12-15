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15 декабря Александра Лукашенко ждут в Витебске. Ожидается, что он представит к должности нового губернатора области

15 декабря 2021 07:50
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Новости Беларуси. Александра Лукашенко 15 декабря ждут в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что глава государства представит к должности нового губернатора области – Александра Субботина. Ранее он занимал должность вице-премьера.

15 декабря Александра Лукашенко ждут в Витебске. Ожидается, что он представит к должности нового губернатора области-1

До этого он также был помощником Президента – инспектором по Витебской области. Кроме того, северный регион – родина Субботина. Потому губернатор хорошо знаком с реальным положением дел – знает все слабые и сильные стороны. Более того, Александр Субботин непосредственно принимал участие в разработке новых подходов в развитии АПК, создании интеграционных объединений. Теперь предстоит реализовать это на практике. Особое внимание – модернизации.

15 декабря Александра Лукашенко ждут в Витебске. Ожидается, что он представит к должности нового губернатора области-4

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
Ту пальму первенства, которую передал Николай Николаевич, постараюсь нести так же высоко и, по возможности, ее еще чуть больше приподнять. Спасибо огромное.

15 декабря Александра Лукашенко ждут в Витебске. Ожидается, что он представит к должности нового губернатора области-7

Ответственность за регион новый губернатор перенимает у Николая Шерстнева, который почти семь лет руководил Витебской областью.

Подробности рабочей поездки Президента – в наших следующих выпусках.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Субботин # Александр Лукашенко # Николай Шерстнев # Фотофакт

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