15 декабря Александра Лукашенко ждут в Витебске. Ожидается, что он представит к должности нового губернатора области

Новости Беларуси. Александра Лукашенко 15 декабря ждут в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что глава государства представит к должности нового губернатора области – Александра Субботина. Ранее он занимал должность вице-премьера.

До этого он также был помощником Президента – инспектором по Витебской области. Кроме того, северный регион – родина Субботина. Потому губернатор хорошо знаком с реальным положением дел – знает все слабые и сильные стороны. Более того, Александр Субботин непосредственно принимал участие в разработке новых подходов в развитии АПК, создании интеграционных объединений. Теперь предстоит реализовать это на практике. Особое внимание – модернизации.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

Ту пальму первенства, которую передал Николай Николаевич, постараюсь нести так же высоко и, по возможности, ее еще чуть больше приподнять. Спасибо огромное.