Волонтёр в ТЛЦ на границе: «Каждый гражданин нашей страны, истинный белорус, может помочь»

Новости Беларуси. 38-й день ожидания на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 декабря у беженцев насыщенная программа, состоящая из визитов различных организаций. От них люди ждут конкретных решений, а не видимость помощи.

Анастасия Полуйчик, волонтер от Мостовской районной организации Белорусского союза женщин:

Мы, волонтеры Мостовской районной организации «Белорусский союз женщин», приехали здесь помогать по раздаче пищи сегодня – сухпаек, одежда, памперсы, детское питание – все необходимое. Я считаю, что каждый гражданин нашей страны, истинный белорус, может помочь здесь и любая помощь здесь нужна.