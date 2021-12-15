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Волонтёр в ТЛЦ на границе: «Каждый гражданин нашей страны, истинный белорус, может помочь»

15 декабря 2021 06:41
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Новости Беларуси. 38-й день ожидания на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 декабря у беженцев насыщенная программа, состоящая из визитов различных организаций. От них люди ждут конкретных решений, а не видимость помощи.  

Волонтёр в ТЛЦ на границе: «Каждый гражданин нашей страны, истинный белорус, может помочь»-1

Анастасия Полуйчик, волонтер от Мостовской районной организации Белорусского союза женщин:  
Мы, волонтеры Мостовской районной организации «Белорусский союз женщин», приехали здесь помогать по раздаче пищи сегодня – сухпаек, одежда, памперсы, детское питание – все необходимое. Я считаю, что каждый гражданин нашей страны, истинный белорус, может помочь здесь и любая помощь здесь нужна.  

Волонтёр в ТЛЦ на границе: «Каждый гражданин нашей страны, истинный белорус, может помочь»-4

Сегодня в лагерь привезут очередную партию гуманитарного груза, также там ждут представителей Международной организации по миграции, которые обещают даже пообщаться с журналистами. А у самых маленьких беженцев будет возможность загадать новогоднее желание – к ним приедет Дед Мороз.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Анастасия Полуйчик # Фотофакт

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