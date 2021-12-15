«Я хочу тебя поблагодарить за эту работу». Что Александр Лукашенко сказал Леониду Зайцу на заседании в Могилёве?

Новости Беларуси. Профессионализм, опыт и способность управлять. Эти требования к руководителям всех вертикалей власти Александр Лукашенко назвал 14 декабря во время представления нового председателя Могилевского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча получилась куда более насыщенной, чем просто напутствие новому губернатору. Президент, конечно, поздравил Анатолия Исаченко с назначением и в свою очередь поблагодарил предыдущего руководителя региона Леонида Зайца. Однако перед этим с активом области глава государства подробно и честно обсудил самые актуальные вопросы в области.

Подробности в материале Евгения Пустового.

Геополитика начинается с успеха регионов, а независимость зависит от толщины кошелька каждого жителя страны. Главный потенциал государства – это наши люди. Леонид Заяц теперь сенатор. Будучи губернатором, неплохо показал себя. Главное – к региону относился, не жалея сил. Пришло время восстановить их.