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«Я хочу тебя поблагодарить за эту работу». Что Александр Лукашенко сказал Леониду Зайцу на заседании в Могилёве?

15 декабря 2021 08:23
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Новости Беларуси. Профессионализм, опыт и способность управлять. Эти требования к руководителям всех вертикалей власти Александр Лукашенко назвал 14 декабря во время представления нового председателя Могилевского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча получилась куда более насыщенной, чем просто напутствие новому губернатору. Президент, конечно, поздравил Анатолия Исаченко с назначением и в свою очередь поблагодарил предыдущего руководителя региона Леонида Зайца. Однако перед этим с активом области глава государства подробно и честно обсудил самые актуальные вопросы в области.   

Подробности в материале Евгения Пустового.  

Геополитика начинается с успеха регионов, а независимость зависит от толщины кошелька каждого жителя страны. Главный потенциал государства – это наши люди. Леонид Заяц теперь сенатор. Будучи губернатором, неплохо показал себя. Главное – к региону относился, не жалея сил. Пришло время восстановить их.  

«Я хочу тебя поблагодарить за эту работу». Что Александр Лукашенко сказал Леониду Зайцу на заседании в Могилёве?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Очень прошу собраться, ни на кого не надеяться и работать с тем, что есть. С нашими людьми, с нашей землей, с нашими предприятиями, старыми, новыми технологиями и, конечно, смотреть вперед. Леонид Константинович, я хочу тебя поблагодарить за эту работу, пожелать тебе успехов. И скажу по-мужски: как бы у тебя ни складывалась обстановка, помереть мы тебе пока не дадим.  

Исаченко: у нас есть один недостаток, что мы много работаем, но мало об этом говорим, мало показываем. Подробнее здесь.  

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Леонид Заяц # Евгений Пустовой # Фотофакт

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