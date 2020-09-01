Прямой эфир

«За хорошими оценками, за массой знаний, впечатлений и возможностей». Вот так в Беларуси прошли торжественные линейки 1 сентября

01 сентября 2020 19:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Более миллиона учеников 1 сентября сели за парты в Беларуси. Из них 114 тысяч – первоклассники. Чтобы первый раз в первый класс остался в памяти как настоящий праздник, торжественные линейки по всей стране провели для первых и выпускных классов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учреждения образования к началу учебного года подготовились: две новые школы открылись в Минске, еще две – в регионах. В десятках школ и детских садиков сделали капитальный ремонт.

С какими эмоциями школьники возвращаются за парты после затянувшихся из-за коронавируса каникул – в нашем материале.

«За хорошими оценками, за массой знаний, впечатлений и возможностей». Вот так в Беларуси прошли торжественные линейки 1 сентября-1

Ян Класовска, первоклассник, учащийся детского сада-средней школы № 12 Могилева:
Я буду очень хорошо учиться, но я еще не знаю, кем хочу стать.

Когда младший сын идет в первый класс, родители волнуются, кажется, даже больше самого первоклашки. Хочется, чтобы первый день в школе запомнился как праздник.

«За хорошими оценками, за массой знаний, впечатлений и возможностей». Вот так в Беларуси прошли торжественные линейки 1 сентября-4

Наталья Класовска, жительница Могилева:
Хочется хорошие оценки. Но это не самое важное. Я хочу, чтобы ребенок с утра просыпался, с радостью шел в школу и радостно возвращался домой. Рассказывал, что случилось, насколько интересно прошли уроки.

На торжественной линейке в 12-й могилевской школе Ян в первом ряду, как и еще сотня первоклашек. Детей встречает обновленная школа.

«За хорошими оценками, за массой знаний, впечатлений и возможностей». Вот так в Беларуси прошли торжественные линейки 1 сентября-7

Марина Зуборенко, директор детского сада-средней школы № 12 Могилева:
Мы получили такой подарок от нашего города, от нашей области. Прошла реконструкция второй очереди нашего учреждения. Ребята не просто будут получать знания, но получать знания в комфортных условиях.

«За хорошими оценками, за массой знаний, впечатлений и возможностей». Вот так в Беларуси прошли торжественные линейки 1 сентября-10

Море цветов, нарядные банты, волнующиеся родители и первый звонок… Все, как обычно, на 1 сентября. С той лишь разницей, что линейки на этот раз проводят для первоклассников и выпускников, дабы избежать наплыва людей. Да и после этих каникул, которые из-за COVID-19 получились длиннее обычного, чувствуется: ребята особенно соскучились по одноклассникам и рады живому общению.

«За хорошими оценками, за массой знаний, впечатлений и возможностей». Вот так в Беларуси прошли торжественные линейки 1 сентября-13

Я очень соскучился. Потому что давно не ходили и хотим уже поучиться.

«За хорошими оценками, за массой знаний, впечатлений и возможностей». Вот так в Беларуси прошли торжественные линейки 1 сентября-16

Школа новая, красивая. И учителя все приятные. Мы год проучились и очень рады, что сюда попали. Да, повезло со школой.

Лингафонные кабинеты и интерактивные доски, бассейн и спортивные площадки, даже городок для изучения ПДД. Не просто школа, а современный многофункциональный комплекс. Главное – комфортная безбарьерная среда. Благодаря этому дети с ограниченными возможностями могут учиться вместе со сверстниками.

Игорь Петришенко в боровлянской школе: будем и дальше строить такие многофункциональные комплексы

К этому учебному году в стране открылось сразу несколько новых школ. Одна из них в Каменной горке. Для качественного образования здесь все условия. Определились и с профилями – углубленное изучение физики и математики.

А накануне успели отобрать учащихся в специальный класс МЧС. Кстати, спасатели в игровой форме провели с ребятами первый урок.

«За хорошими оценками, за массой знаний, впечатлений и возможностей». Вот так в Беларуси прошли торжественные линейки 1 сентября-19

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Эта школа сформирует свои традиции, появится свой почерк, свои олимпиадники, свои лучшие спортсмены. Все зависит от коллектива, настроенности на работу, ну и, соответственно, от детей, которые сегодня сюда пришли.

«За хорошими оценками, за массой знаний, впечатлений и возможностей». Вот так в Беларуси прошли торжественные линейки 1 сентября-22

Еще одна школа-новостройка – в самом густонаселенном районе Витебска. Здесь явно нацелились растить будущих спортсменов: бассейны, тренажерные залы, футбольные поля, зал художественной гимнастики. Еще одно отличие – современные мастерские.

«За хорошими оценками, за массой знаний, впечатлений и возможностей». Вот так в Беларуси прошли торжественные линейки 1 сентября-25

Идем мы в 5 класс с надеждой, оптимизмом. За хорошими оценками, за массой знаний, впечатлений и возможностей в новой школе.

«За хорошими оценками, за массой знаний, впечатлений и возможностей». Вот так в Беларуси прошли торжественные линейки 1 сентября-28

А вот детская школа искусств в Ушачах с полувековой историей и богатыми традициями переехала в двухэтажный особняк. Шикарный концертный зал, более 20 учебных классов. К музыкальному, хореографическому и изобразительному направлениям теперь добавилось театральное и духовое. Новые творческие возможности для почти 350 юных артистов.

«За хорошими оценками, за массой знаний, впечатлений и возможностей». Вот так в Беларуси прошли торжественные линейки 1 сентября-31

Несмотря на то, где ты живешь и в каком городе, главное, чтобы у тебя были возможности и условия для того, чтобы этим заниматься. Я уверена, что у меня все получится, потому что здесь есть все условия для того, чтобы эта мечта сбылась.

«За хорошими оценками, за массой знаний, впечатлений и возможностей». Вот так в Беларуси прошли торжественные линейки 1 сентября-34

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я думаю, что это совершенно новые условия для занятий, новые условия для юных талантов. И я думаю, что они славу Ушачского района будут приумножать.

«За хорошими оценками, за массой знаний, впечатлений и возможностей». Вот так в Беларуси прошли торжественные линейки 1 сентября-37

А в таких современных условиях осваивают профессии будущие каменщики, садоводы, электромонтеры, продавцы – одним словом те, кто потом делает нашу жизнь лучше и комфортнее.

Поздравить ребят с началом нового учебного года заехала Наталья Кочанова.

«За хорошими оценками, за массой знаний, впечатлений и возможностей». Вот так в Беларуси прошли торжественные линейки 1 сентября-40

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Условия созданы для получения профессии: хорошие мастерские, хорошие учебные классы, хорошие специальности. Кроме того, бесплатное питание, проживание в общежитии: стоимость – 6 рублей в месяц – это совсем небольшая оплата, хорошие педагоги – мастера своего дела. Ребята показывают великолепные результаты, участвуя в конкурсах профессионального мастерства.

Я пообщалась с ребятами сегодня и увидела хороших молодых людей, которые нацелены на то, чтобы получить хорошую профессию, работать для себя, создавая для себя блага, и, конечно, для своей страны.

«За хорошими оценками, за массой знаний, впечатлений и возможностей». Вот так в Беларуси прошли торжественные линейки 1 сентября-43

Своя торжественная линейка и на обновленном плацу специализированного лицея МВД. Для курсантов-новобранцев он станет практически домом на ближайшие 5 лет. К новому учебному году здесь закончили масштабную реконструкцию: обновили аудитории, стадион и даже зал хореографии.

«За хорошими оценками, за массой знаний, впечатлений и возможностей». Вот так в Беларуси прошли торжественные линейки 1 сентября-46

Много друзей, очень хорошо здесь, мне нравится. Вкусно кормят. Очень хорошее место. Когда я закончу лицей, пойду в Военную академию.

«За хорошими оценками, за массой знаний, впечатлений и возможностей». Вот так в Беларуси прошли торжественные линейки 1 сентября-49

Первый урок, по традиции, посвящен, как сказали сами первоклашки, развернув карту в подаренных им красочных учебниках, нашей Беларуси.

# Школы в Беларуси # общество # Игорь Сергеенко # Владимир Андрейченко # Наталья Кочанова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лилия Ананич: «Это далеко такая идущая идеологическая диверсия». Защитит ли государство от угроз и клеветы?
01 сентября 2020 18:43

Лилия Ананич: «Это далеко такая идущая идеологическая диверсия». Защитит ли государство от угроз и клеветы?

Беларусь и Россия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения
01 сентября 2020 18:37

Беларусь и Россия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения

Александр Лукашенко о специалистах российских СМИ: «Я вас очень благодарю за то, что вы приехали и помогаете нам»
01 сентября 2020 18:34

Александр Лукашенко о специалистах российских СМИ: «Я вас очень благодарю за то, что вы приехали и помогаете нам»