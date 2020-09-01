«За хорошими оценками, за массой знаний, впечатлений и возможностей». Вот так в Беларуси прошли торжественные линейки 1 сентября

Новости Беларуси. Более миллиона учеников 1 сентября сели за парты в Беларуси. Из них 114 тысяч – первоклассники. Чтобы первый раз в первый класс остался в памяти как настоящий праздник, торжественные линейки по всей стране провели для первых и выпускных классов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учреждения образования к началу учебного года подготовились: две новые школы открылись в Минске, еще две – в регионах. В десятках школ и детских садиков сделали капитальный ремонт. С какими эмоциями школьники возвращаются за парты после затянувшихся из-за коронавируса каникул – в нашем материале.

Ян Класовска, первоклассник, учащийся детского сада-средней школы № 12 Могилева:

Я буду очень хорошо учиться, но я еще не знаю, кем хочу стать. Когда младший сын идет в первый класс, родители волнуются, кажется, даже больше самого первоклашки. Хочется, чтобы первый день в школе запомнился как праздник.

Наталья Класовска, жительница Могилева:

Хочется хорошие оценки. Но это не самое важное. Я хочу, чтобы ребенок с утра просыпался, с радостью шел в школу и радостно возвращался домой. Рассказывал, что случилось, насколько интересно прошли уроки. На торжественной линейке в 12-й могилевской школе Ян в первом ряду, как и еще сотня первоклашек. Детей встречает обновленная школа.

Марина Зуборенко, директор детского сада-средней школы № 12 Могилева:

Мы получили такой подарок от нашего города, от нашей области. Прошла реконструкция второй очереди нашего учреждения. Ребята не просто будут получать знания, но получать знания в комфортных условиях.

Море цветов, нарядные банты, волнующиеся родители и первый звонок… Все, как обычно, на 1 сентября. С той лишь разницей, что линейки на этот раз проводят для первоклассников и выпускников, дабы избежать наплыва людей. Да и после этих каникул, которые из-за COVID-19 получились длиннее обычного, чувствуется: ребята особенно соскучились по одноклассникам и рады живому общению.

Я очень соскучился. Потому что давно не ходили и хотим уже поучиться.

Школа новая, красивая. И учителя все приятные. Мы год проучились и очень рады, что сюда попали. Да, повезло со школой. Лингафонные кабинеты и интерактивные доски, бассейн и спортивные площадки, даже городок для изучения ПДД. Не просто школа, а современный многофункциональный комплекс. Главное – комфортная безбарьерная среда. Благодаря этому дети с ограниченными возможностями могут учиться вместе со сверстниками. Игорь Петришенко в боровлянской школе: будем и дальше строить такие многофункциональные комплексы К этому учебному году в стране открылось сразу несколько новых школ. Одна из них в Каменной горке. Для качественного образования здесь все условия. Определились и с профилями – углубленное изучение физики и математики. А накануне успели отобрать учащихся в специальный класс МЧС. Кстати, спасатели в игровой форме провели с ребятами первый урок.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Эта школа сформирует свои традиции, появится свой почерк, свои олимпиадники, свои лучшие спортсмены. Все зависит от коллектива, настроенности на работу, ну и, соответственно, от детей, которые сегодня сюда пришли.

Еще одна школа-новостройка – в самом густонаселенном районе Витебска. Здесь явно нацелились растить будущих спортсменов: бассейны, тренажерные залы, футбольные поля, зал художественной гимнастики. Еще одно отличие – современные мастерские.

Идем мы в 5 класс с надеждой, оптимизмом. За хорошими оценками, за массой знаний, впечатлений и возможностей в новой школе.

А вот детская школа искусств в Ушачах с полувековой историей и богатыми традициями переехала в двухэтажный особняк. Шикарный концертный зал, более 20 учебных классов. К музыкальному, хореографическому и изобразительному направлениям теперь добавилось театральное и духовое. Новые творческие возможности для почти 350 юных артистов.

Несмотря на то, где ты живешь и в каком городе, главное, чтобы у тебя были возможности и условия для того, чтобы этим заниматься. Я уверена, что у меня все получится, потому что здесь есть все условия для того, чтобы эта мечта сбылась.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я думаю, что это совершенно новые условия для занятий, новые условия для юных талантов. И я думаю, что они славу Ушачского района будут приумножать.

А в таких современных условиях осваивают профессии будущие каменщики, садоводы, электромонтеры, продавцы – одним словом те, кто потом делает нашу жизнь лучше и комфортнее. Поздравить ребят с началом нового учебного года заехала Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Условия созданы для получения профессии: хорошие мастерские, хорошие учебные классы, хорошие специальности. Кроме того, бесплатное питание, проживание в общежитии: стоимость – 6 рублей в месяц – это совсем небольшая оплата, хорошие педагоги – мастера своего дела. Ребята показывают великолепные результаты, участвуя в конкурсах профессионального мастерства. Я пообщалась с ребятами сегодня и увидела хороших молодых людей, которые нацелены на то, чтобы получить хорошую профессию, работать для себя, создавая для себя блага, и, конечно, для своей страны.

Своя торжественная линейка и на обновленном плацу специализированного лицея МВД. Для курсантов-новобранцев он станет практически домом на ближайшие 5 лет. К новому учебному году здесь закончили масштабную реконструкцию: обновили аудитории, стадион и даже зал хореографии.

Много друзей, очень хорошо здесь, мне нравится. Вкусно кормят. Очень хорошее место. Когда я закончу лицей, пойду в Военную академию.