Александр Лукашенко о санкциях со стороны стран Балтии: «Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили. Мы просто экономически попробуем решить эту проблему. Говорят, вот, это дороже будет для Беларуси. Если как сейчас тарифы по железной дороге, в порту… Конечно, нам немножко будет невыгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших миллионов тонн грузов получат все равно выгоду, потому что порты Балтики не загружены, мы можем и в Новороссийске загрузиться, как бы там не было, и через Украину можем работать. А они пускай… И еще полмиллиона человек уедет из этой Литвы.

Читайте также:

Александр Лукашенко: если ты ещё и в политику влез и потащил за собой католиков, тогда двойная ответственность

Александр Лукашенко: мы свои косяки видим. Мы занимаемся анализом: и в правительстве, и в Администрации готовят выводы

Александр Лукашенко о специалистах российских СМИ: «Я вас очень благодарю за то, что вы приехали и помогаете нам»