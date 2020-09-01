Прямой эфир

Александр Лукашенко о санкциях со стороны стран Балтии: «Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили»

01 сентября 2020 19:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Если россияне в кризисное для Беларуси время поспешили помочь, то другие наши соседи поддержку выражают многочисленными советами руководству страны и санкциями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке невъездных в страны Балтии, помимо Александра Лукашенко, оказались около 30 фамилий. Есть даже полный тезка журналиста Белтелерадиокомпании.  

Александр Лукашенко о санкциях со стороны стран Балтии: «Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили»-1

Александр Лукашенко о санкциях со стороны стран Балтии: «Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили»-3

Алексей Волков:  
Хотелось бы услышать ваше мнение и, конечно, отношение к тому, что соседние государства там поступают с нами.  

Александр Лукашенко о санкциях со стороны стран Балтии: «Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили»-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили. Мы просто экономически попробуем решить эту проблему. Говорят, вот, это дороже будет для Беларуси. Если как сейчас тарифы по железной дороге, в порту… Конечно, нам немножко будет невыгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших миллионов тонн грузов получат все равно выгоду, потому что порты Балтики не загружены, мы можем и в Новороссийске загрузиться, как бы там не было, и через Украину можем работать. А они пускай… И еще полмиллиона человек уедет из этой Литвы.  

Читайте также:

Александр Лукашенко: если ты ещё и в политику влез и потащил за собой католиков, тогда двойная ответственность

Александр Лукашенко: мы свои косяки видим. Мы занимаемся анализом: и в правительстве, и в Администрации готовят выводы

Александр Лукашенко о специалистах российских СМИ: «Я вас очень благодарю за то, что вы приехали и помогаете нам»

# Международная политика # Александр Лукашенко # Алексей Волков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Елена Манкевич: мы наблюдаем взросление и становление гражданского общества
30 августа 2020 18:14

Елена Манкевич: мы наблюдаем взросление и становление гражданского общества

Эксперт: сейчас со всех процессов, которые происходят в Республике Беларусь, спадает определённая маска
30 августа 2020 18:10

Эксперт: сейчас со всех процессов, которые происходят в Республике Беларусь, спадает определённая маска

Военно-политический аналитик: «Тренировка на Беларуси, это все будет потом пробоваться и на России, будут применяться те же методы»
30 августа 2020 17:51

Военно-политический аналитик: «Тренировка на Беларуси, это все будет потом пробоваться и на России, будут применяться те же методы»