Лилия Ананич: «Это далеко такая идущая идеологическая диверсия». Защитит ли государство от угроз и клеветы?

Новости Беларуси. С каким настроением пришли родители и школьники на торжественные линейки? Защитит ли государство от угроз и клеветы? И кто наиболее подвержен деструктивным посылам? Об этом и не только в программе Новости «24 часа» на СТВ поговорили с заместителем председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Лилией Ананич. Илона Волынец, СТВ:

Вы побывали в школе в своем округе на линейке. Расскажите, как все прошло, какое настроение у педагогов, родителей, учеников?

Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я привезла со своей малой родины вам вот такой замечательный букет. Эти красивые цветы подарили мне первоклассники 8-й средней школы города Борисова. 90 замечательных деток пришли в первые классы, 34 юноши и девушки уже в 11 класс – обычное прекрасное белорусское 1 сентября. Поэтому вам букет такой в студию с моей малой родины, из одной из самых замечательных школ города Борисова, которой в этом году исполнится 100 лет. Илона Волынец:

Спасибо большое. Но, тем не менее, внесу ложечку дегтя. Накануне 1 сентября отдельные Telegram-каналы призвали белорусов не вести детей в школы, педагогов – не выходить на работу. Как на это реагировать? Лилия Ананич:

Знаете, в условиях, когда мы уже не понаслышке знаем, что такое «цветная революция», конечно, мы не можем реагировать на это спокойно. Потому что сегодня, когда пытаются не просто убедить общественность в каком-то другом мнении, а пытаются конкретно вредить стране – вредить всеми возможными способами, которые, по их мнению, допустимы для того, чтобы добиваться своих целей. Вот что такое не вести детей в школу? Что такое не принести цветы в школу? Это далеко такая идущая идеологическая диверсия. Но не удастся сломать систему образования, потому что это огромный труд страны, чтобы иметь такую национальную систему образования. Это сегодня большая такая работа всего государства по подготовке школ к учебному году, потому что сегодня не просто там выкрашенные стены и хорошее технологическое оборудование, которое приходит с каждым годом все более и более новое в школы. Это сегодня и понимание того, что система образования – это стержень. И такой стержень есть, такой стержень должен сохраняться в развитии белорусского суверенного государства.

Но, заметьте, данные Telegram-каналы, ведь сразу стало им самим же понятно, что не удастся сегодня испортить 1 сентября, поэтому они, по-моему, там и еще какие-то призывы совокупляли к этому своему посылу, что «давайте не пойдем в школы, давайте наших детей отдадим непонятно куда, на какие-то воспитательные курсы» и так далее. Илона Волынец:

Ладно Telegram-каналы, но продолжают же поступать угрозы и учителям, и госслужащим, и депутатам, и журналистам. Лилия Ананич:

Эта тема должна очень четко получать свою правовую оценку. «Если мы сегодня потеряем авторитет школ, авторитет учителя, мы разрушим саму душу белорусского народа» Илона Волынец:

Можно ли говорить о том, что государство защитит людей? Лилия Ананич:

Не то что можно говорить, я просто уверена, что государство обеспечит защиту, обеспечит именно силой правоохранительных органов, силой закона. Потому что сегодня нельзя спрятаться за каким-то ником и думать, что на какие-то технологии не найдутся другие технологии, способные раскрыть все эти просто преступные замыслы. Что касается угроз учителям – понятно, что само общество тоже должно дать оценку недопустимости таких угроз. Если мы сегодня потеряем авторитет школ, авторитет учителя, мы разрушим саму душу белорусского народа. «Надо разделять интернет, картинку специально инспирированных, организованных под маску маршей солидарности, от нормальной жизни, которая сегодня есть в целом в стране» Илона Волынец:

Как думаете, таким деструктивным веяниям подвержено больше именно молодое поколение? Лилия Ананич:

Из того, что мы видим, скажем, в отражении интернет-ресурсов, фотографий, которые сейчас пестрят, то, конечно, мы видим, что есть и молодое поколение, мы видим, что есть и люди, которые по каким-то причинам – жизнь не умудрила их опытом, потому что, когда человек не ценит прошлое и по-живому хочет разрушить все, что было его жизнью до сегодня, то, наверное, надо признать, что такие деструктивные настроения присутствуют и в значительной части, конечно, и молодежи, есть и средний возраст. Но я хочу сказать, что ведь технологии масштабируют всякий процесс. И вот иногда животрепещущее описание и красивая картинка бабушки, которая куда-то кого-то там провожает и якобы напутствует, может любого впечатлительного человека, что «вот, смотрите, и старшее поколение выходит»... Но еще раз говорю, надо разделять интернет, картинку специально инспирированных, организованных под маску маршей солидарности, от нормальной жизни, которая сегодня есть в целом в стране. Работают заводы, работают крестьяне. Вот, Борисовский район готовится к «Дожинкам» осенним, уже завершается уборка – по осени всегда такое настроение пожинания плодов, в хорошем смысле слова. Едешь по дороге – богатые сады. Вот жизнь, она идет своим чередом. «Почему у нас такое хорошее здравоохранение, мирового уровня делаем операции в стране и так далее? Это потому что у нас сильная система образования»

Конечно, сегодня понятно, что нет безучастных людей: мы не можем согласиться с тем, что наша страна – страна спокойная, страна мирная – сегодня подвергается такой информационной агрессии и такой атаке, когда ставятся под сомнения наши успехи и наши достижения. Ведь возьмите ту же систему образования – еще вчера мы все говорили (и сегодня это остается правдой) – мы страна с большим IT-потенциалом. Это наши программисты, наша молодежь достигли больших результатов в разных сферах этого рода деятельности, в том числе и потому, что в Республике Беларусь приняты самые, наверное, продвинутые законы. Благодаря Декрету Президента, благодаря решению Президента в IT-сфере, мы сегодня видим во всех сферах жизнедеятельности: почему у нас сегодня успешное машиностроение, почему у нас такое хорошее здравоохранение, мирового уровня делаем операции в стране и так далее? Это потому что у нас сильная система образования. Ну и давайте не будем сбрасывать со счетов, ведь сегодня есть такое в обиходе, и это уже, по-моему, будет правильное слово – охота за кадрами. Ведь наши специалисты давно ценятся во всем мире, а в этот период есть еще такая меркантильная, на мой взгляд, задача тех стран, где надо бы освежить людские человеческие ресурсы – смотрите, уже любыми путями, любыми способами: есть всевозможные гранты и студентам и так далее. И нельзя сбрасывать со счета, что большое заблуждение отдельных людей, которые полагают, что вот эти хождения по улицам и по площадям добавят им некого бонуса при возможном пересечении границы и там получении каких-то дополнительных дивидендов.

Наша молодежь, я уверена, которая сегодня пришла в школы, села за парты – да, она тоже получит какую-то прививку, дополнительную прививку, ведь тепличные условия все есть. Никогда не было вопросов ни в хорошей книге, ни в хорошей одежде. И даже если у кого-то не получается что-то в семье, то государство всегда приходило на помощь. Смотрите, вот эта ежегодная акция «Соберем портфель вместе», когда и общественные организации, и просто добрые люди, мы всегда видим, где надо помочь – и мы помогали. И в этом году такая тоже работа – и по линии общественных формирований, и просто мы всегда помогали, чтобы детки наши достойно пошли в школу. Требование всегда было и Президента, поручение главы государства, что вне разделений детей на богатых, на бедных – в школе должны быть все детки равными: они должны быть обуты, одеты, все с хорошими учебниками, с доступными, так сказать, технологическими гаджетами, для того, чтобы постигать азы знаний.