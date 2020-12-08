Александр Лукашенко – врачам: кто менее технологичен, у того зарплаты ниже, чтобы вы стремились по профессиональной лестнице подниматься

Смысл в том, чтобы медики даже в небольших городах могли совершенствовать свои навыки, перенимая все больше и больше функций. Столбцовская районная, например, как выяснилось, готова стать опорой в сфере травматологии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну, кто менее технологичен, там, естественно, и зарплаты ниже и так далее. Для чего? Для того, чтобы вы стремились по своей даже не карьерной, а профессиональной лестнице подниматься и расти.

Сейчас у нас беда произошла. Из-за COVID зарплаты на 50 % выросли – так, как должны были через 5 лет вырасти. Средние. И, конечно, для меня очень важно сохранить вот эту заработную плату, не отступить.