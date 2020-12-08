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Александр Лукашенко – врачам: кто менее технологичен, у того зарплаты ниже, чтобы вы стремились по профессиональной лестнице подниматься

08 декабря 2020 20:48
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Новости Беларуси. Отечественная система здравоохранения построена таким образом, что высокотехнологичную помощь оказывают в РНПЦ, далее идет областной уровень и межрайонные центры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смысл в том, чтобы медики даже в небольших городах могли совершенствовать свои навыки, перенимая все больше и больше функций. Столбцовская районная, например, как выяснилось, готова стать опорой в сфере травматологии.

Александр Лукашенко – врачам: кто менее технологичен, у того зарплаты ниже, чтобы вы стремились по профессиональной лестнице подниматься-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну, кто менее технологичен, там, естественно, и зарплаты ниже и так далее. Для чего? Для того, чтобы вы стремились по своей даже не карьерной, а профессиональной лестнице подниматься и расти.

Сейчас у нас беда произошла. Из-за COVID зарплаты на 50 % выросли – так, как должны были через 5 лет вырасти. Средние. И, конечно, для меня очень важно сохранить вот эту заработную плату, не отступить.

Александр Лукашенко – врачам: кто менее технологичен, у того зарплаты ниже, чтобы вы стремились по профессиональной лестнице подниматься-4

Мы сразу не дойдем до всех районов с этими высокотехнологичными операциями, помощью и так далее. Поэтому надо в опорных больницах. Может быть, Столбцы и подойдут к такой опорной больнице. Главный врач просит одно: чтобы она была опорной, эта больница, ну, хотя бы по направлению травматологии. Трасс много, травмирование большое. Мы рассмотрим этот вопрос.

Александр Лукашенко – врачам: кто менее технологичен, у того зарплаты ниже, чтобы вы стремились по профессиональной лестнице подниматься-7

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# Зарплаты в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Светлана Глебко # Фотофакт

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