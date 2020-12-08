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«Её уже домой отпускать надо. Чего вы её здесь мучаете?» О чём Александр Лукашенко говорил с пациентками больницы в Столбцах?

08 декабря 2020 13:33
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Новости Беларуси. Межрайонные больницы должны стать опорными в оказании медпомощи пациентам. Расширить функционал необходимо и районным клиникам. Об этом сегодня, 8 декабря, говорили в Столбцах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко посетил местную больницу.

Как пример, это учреждение может стать центром оказания травматологической помощи жителям ближайших городов. Столбцы, отметил глава государства, удачно расположились вблизи магистрали республиканского назначения, поэтому доставлять пациентов с травмами сюда можно будет в оптимальное время. К тому же коллектив больницы готов к серьезным нагрузкам, это показывает ситуация с коронавирусом. 

«Её уже домой отпускать надо. Чего вы её здесь мучаете?» О чём Александр Лукашенко говорил с пациентками больницы в Столбцах?-1

На лечении в столбцовской ЦРБ сейчас находится 121 COVID-пациент. Наш Президент уже традиционно встретился с ними и пожелал здоровья.

Александр Лукашенко, посещая районную больницу в Столбцах: «Обстановка у нас сложная, но контролируемая»

Инфекционный госпиталь на 143 койки здесь работает с апреля. В наличии 105 кислородных точек, 10 аппаратов ИВЛ. Ситуация с COVID здесь внушает оптимизм: в последнее время в районе фиксируют снижение числа новых случаев заболевания.

«Её уже домой отпускать надо. Чего вы её здесь мучаете?» О чём Александр Лукашенко говорил с пациентками больницы в Столбцах?-4

Президенту доложили о том, как проходит лечение больных коронавирусом, хватает ли необходимых средств и персонала. До общения с коллективом больницы познакомили главу государства и с процессом послековидной реабилитации.

Я уже здесь вторую недельку.

«Её уже домой отпускать надо. Чего вы её здесь мучаете?» О чём Александр Лукашенко говорил с пациентками больницы в Столбцах?-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ее уже домой отпускать надо. Чего вы ее здесь мучаете?

– Надо распрощаться с кислородом, и тогда пойдем.

Александр Лукашенко:
А какая сатурация у нее?
– Сатурация 95-96.

Александр Лукашенко:
У меня 97-98, всего на единичку. То же самое. Ладно, девчата, не болейте. Всего доброго! Выздоравливайте!

Спасибо! Всего доброго и вам!

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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