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Александр Лукашенко посещает районную больницу в Столбцах

08 декабря 2020 07:33
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Новости Беларуси. Поездка в Столбцы 8 декабря в рабочем графике Президента. Александр Лукашенко посещает местную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На примере этого учреждения глава государства ознакомится с оказанием помощи пациентам с COVID-19 на районном уровне.

С апреля в больнице организована работа инфекционного госпиталя на 143 койки. В наличии 105 точек подвода кислорода и 10 аппаратов ИВЛ.

Александр Лукашенко посещает районную больницу в Столбцах-1

Как пояснил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, лечение больных коронавирусом в районных центрах проводится по таким же стандартам, как и в Минске или областных городах. Тяжелые пациенты при необходимости переводятся в учреждения здравоохранения более высокого уровня.

Сейчас, по словам министра, на лечении в столбцовской больнице гораздо больше больных коронавирусом, чем в первую волну. Однако даже в этой ситуации здесь задействованы далеко не все ресурсы. В больнице продолжают оказывать и плановую помощь.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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