«Лёд не достиг той толщины». В Витебской области вводится запрет выхода на лёд

Новости Беларуси. В Витебской области вводится запрет выхода на лед. Пока в списке 11 районов, где приняты такие меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В северном регионе водоемы значительно раньше покрываются льдом, и, несмотря на предупреждения, его проверяют на прочность любители зимней рыбалки. К слову, чтобы выдержать человека, толщина льда должна составлять не менее 7 сантиметров. Тонкую тему продолжит Виктор Пралич.

Городокский район Витебской области. Самый север страны. Здесь находятся около сотни озер и десятки рек, которые уже начинают замерзать. Сотрудники МЧС и ОСВОД всматриваются в бинокль не ради красивых пейзажей, а в поисках первопроходцев по непрочному льду. Здесь, говорят специалисты, как с болезнью – лучше предупредить.

Анатолий Рымкевич, председатель Городокской районной организации ОСВОД:

Хотя лед не достиг толщины, которая обезопасит, однако, как видим следы, люди уже пытаются выйти на озеро. И порой очень трудно оказать помощь и среагировать. Вот посчитайте, если у нас 160 озер, а расстояние от Городка и до дальнего озера где-то порядка километров 60.

Надежда на благоразумие любителей зимней рыбалки треснула на соседнем озере. Рыбаки уверяют, что лед уже достиг разрешенной для выхода толщины. Но в начале декабря это совсем не аргумент. Из обязательных снастей для улова у этих смельчаков минимальный набор. Спасательных – вообще нет.

Олег Василенко, рыбак:

Бур, ну и ящик, удочки – все. Остальное… Для первого льда, да, опасно, конечно. Хотелось бы, чтобы жилет каждый носил. Но, учитывая то, что на сегодняшний день уже 7 сантиметров лед, рассчитывать на жилеты не обязательно.

Эта встреча сотрудников МЧС и ОСВОД с рыбаками закончилась профилактической беседой. Из цифр убедительно звучит статистика погибших на воде.

Софья Глинская, официальный представитель Витебского областного управления МСЧ:

Уже порядка 20 раз за истекший год спасатели выезжали на случаи спасения людей на воде, в том числе в зимний период. Пять из этих случаев закончились трагически, людям уже не удалось помочь. Поэтому каждый из нас должен помнить о том, что наша безопасность только в наших руках.

Специалисты просят заскучавших по зимней рыбалке пока подождать. И напоминают, что спасательные средства (жилет, веревка) зимой на льду намного важнее удочки или ледобура, ведь если гладь треснет, улов – последнее, о чем придется беспокоиться.