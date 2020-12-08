«Ещё один вам совет». Александр Лукашенко пообщался с пациентами больницы в Столбцах

Новости Беларуси. Президент посетил больницу в Столбцах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко по опыту поборовшего коронавирус подбодрил и поделился своими инсайдами.
Новости Беларуси. Президент посетил больницу в Столбцах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко по опыту поборовшего коронавирус подбодрил и поделился своими инсайдами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Еще один вам совет: в голову не берите. Как только начинаете переживать, ахать, охать – в два раза увеличиваете нагрузку. Все от головы.
– Ладно, девчата, не болейте. Всего доброго. Выздоравливайте!
– Всего доброго. Спасибо!
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