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«Ещё один вам совет». Александр Лукашенко пообщался с пациентами больницы в Столбцах

08 декабря 2020 19:50
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Новости Беларуси. Президент посетил больницу в Столбцах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко по опыту поборовшего коронавирус подбодрил и поделился своими инсайдами.

«Ещё один вам совет». Александр Лукашенко пообщался с пациентами больницы в Столбцах-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Еще один вам совет: в голову не берите. Как только начинаете переживать, ахать, охать – в два раза увеличиваете нагрузку. Все от головы.

«Ещё один вам совет». Александр Лукашенко пообщался с пациентами больницы в Столбцах-4

– Ладно, девчата, не болейте. Всего доброго. Выздоравливайте! 
– Всего доброго. Спасибо!

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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