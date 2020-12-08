«Апрель такой был, что…» Что рассказывала Александру Лукашенко врач, которая дважды переболела коронавирусом

Новости Беларуси. В Столбцах Александра Лукашенко встречала главврач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Глебко переболела COVID-19 дважды, изолировалась прямо в рабочем кабинете. Во время первой волны, помимо тогда еще малоизученного вируса, ей приходилось сражаться еще и с информационными атаками.

В первую волну здесь ситуация была непростой, но не критической. И реанимационных коек, и аппаратов ИВЛ хватало. Из 15 имеющихся использовали 12. Сегодня в таком количестве необходимости пока нет: в больнице 121 пациент с COVID-19. Плановую помощь приостанавливать пока нет необходимости, работают в штатном режиме.

Прогнозы по развитию эпидобстановки медики дают осторожно, акцентируя внимание на том, что готовы к любому развитию событий – площади, кислородные точки есть, как и надежда, что весь арсенал может и не понадобиться.

– Ноябрь – у нас был какой-то пиковый рост.

– Самый большой?

– Да, самый большой. По 20 человек в день был прирост. Сейчас, вы знаете, дня три-четыре мы поняли, что немножко упали. То есть не 20, а где-то 12.

– Если с 20 до 12 упало, это уже хорошее падение, что вы. Дай бог, чтобы в стране так было.

Коронавирус вызывает пневмонии. И если в первую волну, по наблюдениям врачей, они были хоть и более агрессивными, но быстрее поддавались лечению, то сейчас все больше кислородозависимы. В среднем в стенах больницы пациенты проводят около двух недель. Опираясь на весенний опыт, здесь же, на территории клиники, пациентам организовали свой блок для долечивания и реабилитации.