Пиневич: те, кто нуждаются, могут быть переведены и переводятся на более высокий уровень оказания медпомощи

Новости Беларуси. Подходы к лечению COVID-19 что в столичной, что в районной клинике идентичны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тоже касается и медикаментозного, и кадрового оснащения. Но, конечно, бывают ситуации, когда самим не справиться.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Безусловно, по тяжести пациентов те, кто нуждаются, могут быть переведены и переводятся на более высокий уровень оказания медицинской помощи. По факту на прошлой неделе из данного лечебного учреждения один пациент был переведен на областной уровень оказания медицинской помощи. То есть тем пациентам, которые нуждаются, осуществляется перевод, и осуществляется не в экстренном порядке. То есть полуэкстренном. У нас такая логистика выстроена была еще с весны, продолжается и сейчас.