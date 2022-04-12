«Можно сравнить с золотовалютным запасом». В Минске обсудили пути совершенствования кадрового резерва

Новости Беларуси. Международная повестка заставляет быть более мобильными и мгновенно реагировать на вызовы – на этом заострил внимание глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко на коллегии ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Созданная в Беларуси управленческая система во многом позволила вертикали выстоять в непростом 2020 году. Что сдерживает управленческий потенциал страны сегодня и как повысить эффективность государственного менеджмента? Заседание приняло формат мозгового штурма. Несмотря на омоложение руководящего звена и закрытые вакансии, в Беларуси ощущается нехватка компетентных специалистов. На этом фоне Академия управления должна стать центром развития научной кадровой школы. В качестве одного из инструментов обучения будут использовать цифровые технологии.

Алексей Гуйда, начальник главного управления кадровой политики Администрации Президента Беларуси:

Резерв руководящих кадров и вообще руководящие кадры можно сравнить с золотовалютным запасом. У нас система создана. И благодаря мудрой политики главы государства у нас сегодня нет коррумпированности у власти, пресекается протекционизм, не допускается дальнейшая управленческая деятельность проваливших на каком-то конкретном участке руководителей. Поэтому сегодня установки даны и ясны для нас.