Прямой эфир

Цены расти не будут? Заявление «Белфармпрома» о стоимости белорусских лекарств

12 апреля 2022 16:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Государство не допустит необоснованного роста цен на белорусские лекарственные препараты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране принимают максимальные меры по экономии на всех этапах производства. Цены поставлены на жесткий контроль.  

Цены расти не будут? Заявление «Белфармпрома» о стоимости белорусских лекарств-1

Несмотря на внешние вызовы, белорусская фармпромышленность работает устойчиво. Непростые условия для производства и поставок складывались на протяжении последних трех лет в связи с ковидом. Сегодняшняя ситуация не сильно отличается от прошлого опыта. Основные сложности по-прежнему связаны с логистикой поставок сырья и материалов.  

Цены расти не будут? Заявление «Белфармпрома» о стоимости белорусских лекарств-4

В связи с этим Беларусь ищет новых партнеров, кто сможет гарантировать своевременные поставки. Среди них – Российская Федерация и отечественные предприятия. Белорусская стеклянная компания уже работает над выпуском ампуло-шприцового наполнения, а также стеклянной бутылки для производства инфузионных растворов. Ранее эти материалы закупали в Украине.  

Цены расти не будут? Заявление «Белфармпрома» о стоимости белорусских лекарств-7

Сергей Казакевич, генеральный директор «Управляющая компания холдинга «Белфармпром»:  
Один из важных вопросов – это внесение необходимых изменений в регистрационные документы на лекарственные средства. Как известно, само производство лекарственных препаратов имеет достаточно серьезную специфику в связи с тем, что регуляторика и в нашей стране, и в соседних достаточно жесткая. И любое изменение каждого компонента требует необходимых изменений. В рамках Министерства здравоохранения выработаны определенные подходы для оптимизации процедуры регистрации, которая позволит максимально оперативно вносить изменения по альтернативным производителям, но при этом, безусловно, обеспечив безопасность и качество производимых лекарств.  

Цены расти не будут? Заявление «Белфармпрома» о стоимости белорусских лекарств-10

Совместно с российскими коллегами создана рабочая группа. Специалисты ежедневно следят за ситуацией на фармацевтическом фронте и вырабатывают меры для решения возникающих проблем.  

# Лекарства # общество # Сергей Казакевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сергеенко: Академия управления должна стать современным центром развития научной кадровой школы
12 апреля 2022 16:40

Сергеенко: Академия управления должна стать современным центром развития научной кадровой школы

«Чтобы мероприятия, входящие в госпрограмму, проходили эффективно». В Беларуси появится Центр цифрового развития
12 апреля 2022 15:56

«Чтобы мероприятия, входящие в госпрограмму, проходили эффективно». В Беларуси появится Центр цифрового развития

Родовская: бабушка, которая с флагом СССР встречала военных, не оставила никого равнодушным. Почему её поступок назвали геройским?
12 апреля 2022 15:34

Родовская: бабушка, которая с флагом СССР встречала военных, не оставила никого равнодушным. Почему её поступок назвали геройским?