Цены расти не будут? Заявление «Белфармпрома» о стоимости белорусских лекарств

Новости Беларуси. Государство не допустит необоснованного роста цен на белорусские лекарственные препараты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране принимают максимальные меры по экономии на всех этапах производства. Цены поставлены на жесткий контроль.

Несмотря на внешние вызовы, белорусская фармпромышленность работает устойчиво. Непростые условия для производства и поставок складывались на протяжении последних трех лет в связи с ковидом. Сегодняшняя ситуация не сильно отличается от прошлого опыта. Основные сложности по-прежнему связаны с логистикой поставок сырья и материалов.

В связи с этим Беларусь ищет новых партнеров, кто сможет гарантировать своевременные поставки. Среди них – Российская Федерация и отечественные предприятия. Белорусская стеклянная компания уже работает над выпуском ампуло-шприцового наполнения, а также стеклянной бутылки для производства инфузионных растворов. Ранее эти материалы закупали в Украине.

Сергей Казакевич, генеральный директор «Управляющая компания холдинга «Белфармпром»:

Один из важных вопросов – это внесение необходимых изменений в регистрационные документы на лекарственные средства. Как известно, само производство лекарственных препаратов имеет достаточно серьезную специфику в связи с тем, что регуляторика и в нашей стране, и в соседних достаточно жесткая. И любое изменение каждого компонента требует необходимых изменений. В рамках Министерства здравоохранения выработаны определенные подходы для оптимизации процедуры регистрации, которая позволит максимально оперативно вносить изменения по альтернативным производителям, но при этом, безусловно, обеспечив безопасность и качество производимых лекарств.