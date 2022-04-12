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Лукашенко о ситуации в Буче: если вам кому-то нужны адреса, пароли, явки, ФСБ России может представить эти материалы

12 апреля 2022 17:01
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Украинский кризис, в том числе и ситуацию в городе Буча, ставшую поводом для введения Западом очередных санкций, обсудили президенты Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам переговоров Владимир Путин сообщил журналистам, что белорусская сторона передала разведывательные документы о событиях в этом украинском городе.

Лукашенко о ситуации в Буче: если вам кому-то нужны адреса, пароли, явки, ФСБ России может представить эти материалы-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если вам кому-то нужны адреса, пароли, явки, номера автомобилей, марки их, на которых приехали в Бучу, и как это делали – ФСБ России может представить эти материалы. Если нет, то мы можем в этом плане помочь. Вместе с российскими нашими друзьями мы полностью, с первого до последнего часа, раскрыли эту гадкую, мерзкую позицию Запада.

Лукашенко о ситуации в Буче: если вам кому-то нужны адреса, пароли, явки, ФСБ России может представить эти материалы-4

Рабочий визит главы нашего государства на Дальний Восток продолжается. Из Благовещенска белорусский борт номер один вылетел во Владивосток. Завтра ожидается насыщенная деловая программа в Приморском крае.

Лукашенко: «Дальний Восток – далекий, но нашинский, отечество у нас одно, хоть мы и живем в двух государствах» (подробности далее).

# Международная политика # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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