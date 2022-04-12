Лукашенко о ситуации в Буче: если вам кому-то нужны адреса, пароли, явки, ФСБ России может представить эти материалы

Украинский кризис, в том числе и ситуацию в городе Буча, ставшую поводом для введения Западом очередных санкций, обсудили президенты Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам переговоров Владимир Путин сообщил журналистам, что белорусская сторона передала разведывательные документы о событиях в этом украинском городе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если вам кому-то нужны адреса, пароли, явки, номера автомобилей, марки их, на которых приехали в Бучу, и как это делали – ФСБ России может представить эти материалы. Если нет, то мы можем в этом плане помочь. Вместе с российскими нашими друзьями мы полностью, с первого до последнего часа, раскрыли эту гадкую, мерзкую позицию Запада.
Рабочий визит главы нашего государства на Дальний Восток продолжается. Из Благовещенска белорусский борт номер один вылетел во Владивосток. Завтра ожидается насыщенная деловая программа в Приморском крае.
Лукашенко: «Дальний Восток – далекий, но нашинский, отечество у нас одно, хоть мы и живем в двух государствах» (подробности далее).