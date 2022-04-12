Лукашенко о ситуации в Буче: если вам кому-то нужны адреса, пароли, явки, ФСБ России может представить эти материалы

Украинский кризис, в том числе и ситуацию в городе Буча, ставшую поводом для введения Западом очередных санкций, обсудили президенты Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам переговоров Владимир Путин сообщил журналистам, что белорусская сторона передала разведывательные документы о событиях в этом украинском городе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если вам кому-то нужны адреса, пароли, явки, номера автомобилей, марки их, на которых приехали в Бучу, и как это делали – ФСБ России может представить эти материалы. Если нет, то мы можем в этом плане помочь. Вместе с российскими нашими друзьями мы полностью, с первого до последнего часа, раскрыли эту гадкую, мерзкую позицию Запада.