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ЧП в Индии – 9 человек погибли при аварии на электростанции

02 октября 2025 05:53
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По меньшей мере 9 человек погибли на востоке Индии при обрушении на электростанции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП в Индии – 9 человек погибли при аварии на электростанции-2

Еще 10 пострадавших доставлены в больницы, один из них находится в тяжелом состоянии. Как сообщается, рухнула одна из конструкций здания, на котярой в это время находились рабочие. Они упали на землю с высоты в 45 метров и оказались под завалами. Пока неизвестно, что послужило причиной ЧП. Расследованием обстоятельств занимается специальная комиссия. 

# Индия # Аварии в Индии

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