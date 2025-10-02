В Минске обсудили практику реализации Кодекса об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

Кодекс об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности требует корректировок. Такое мнение выразил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Михаил Русый, во время выездного заседания комиссии по вопросам градостроительства и архитектуры на базе Минского областного кадастрового агентства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор посвятили рассмотрению широкого круга вопросов, вызывающих наибольшую обеспокоенность у людей. Среди ключевых тем: жилищно-коммунальное хозяйство, градостроительное планирование, вопросы землепользования и кадастра. Документ должен отражать изменения в технологиях, планировании и управлении жилищным фондом. Гражданам нужно предоставить возможность контролировать деятельность коммунальных служб и получать качественные услуги по разумным ценам. Необходимо обеспечить учет интересов населения при разработке градостроительной документации и предоставить людям возможность участвовать в принятии решений, касающихся развития территорий.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Законы, которые мы выпускаем, кодексы должны быть доступны, понятны, эффективны и эффективно использоваться и в реализации поставленных задач. Потому что каждый закон, каждый законопроект, кодекс наполняется еще целым рядом поручений правительству.

Разработать порядки, инструкции органам местного управления, органам государственным, министерствам, и иногда те порядки, инструкции могут не в полном объеме охватывать то, что хотел законодатель, что мы хотели в законопроекте своем или в кодексе.