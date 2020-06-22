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Непогода в Могилёве. За несколько часов выпало больше половины месячной нормы осадков

22 июня 2020 10:47
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Новости Беларуси. Удар непогоды ощутили жители Могилева. Сильный ливень затопил улицы города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Непогода в Могилёве. За несколько часов выпало больше половины месячной нормы осадков -1

Непогода в Могилёве. За несколько часов выпало больше половины месячной нормы осадков -3

За несколько часов в областном центре выпало больше половины месячной нормы осадков. Это привело к массовым подтоплениям.

Непогода в Могилёве. За несколько часов выпало больше половины месячной нормы осадков -6

Пострадали более 50 частных домов, свыше 100 гаражей и 10 автомобилей. Вода проникла в подвалы одной из городских поликлиник и футбольного манежа. Затопленными оказались несколько участков дорог. В результате схода грунта многие из них превратились в болото.

Непогода в Могилёве. За несколько часов выпало больше половины месячной нормы осадков -9

Непогода в Могилёве. За несколько часов выпало больше половины месячной нормы осадков -11

Сильный ветер во время грозы ломал деревья. В результате были повреждены несколько машин. От непогоды пострадал и Могилевский район. Подтоплена Вейнянская школа и несколько подворий, а также свыше 20 садовых участков в Чаусском районе.

# Наводнение # общество # Фотофакт

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