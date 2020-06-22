Непогода в Могилёве. За несколько часов выпало больше половины месячной нормы осадков

Новости Беларуси. Удар непогоды ощутили жители Могилева. Сильный ливень затопил улицы города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Удар непогоды ощутили жители Могилева. Сильный ливень затопил улицы города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За несколько часов в областном центре выпало больше половины месячной нормы осадков. Это привело к массовым подтоплениям.
Пострадали более 50 частных домов, свыше 100 гаражей и 10 автомобилей. Вода проникла в подвалы одной из городских поликлиник и футбольного манежа. Затопленными оказались несколько участков дорог. В результате схода грунта многие из них превратились в болото.
Сильный ветер во время грозы ломал деревья. В результате были повреждены несколько машин. От непогоды пострадал и Могилевский район. Подтоплена Вейнянская школа и несколько подворий, а также свыше 20 садовых участков в Чаусском районе.