Непогода в Могилёве. За несколько часов выпало больше половины месячной нормы осадков

Новости Беларуси. Удар непогоды ощутили жители Могилева. Сильный ливень затопил улицы города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За несколько часов в областном центре выпало больше половины месячной нормы осадков. Это привело к массовым подтоплениям.

Пострадали более 50 частных домов, свыше 100 гаражей и 10 автомобилей. Вода проникла в подвалы одной из городских поликлиник и футбольного манежа. Затопленными оказались несколько участков дорог. В результате схода грунта многие из них превратились в болото.