Гуманитарная помощь из Сербии прибыла в Беларусь

Новости Беларуси. Кадры из Национального аэропорта Минск. 22 июня сюда прибыли два самолета с гуманитарным грузом из Сербии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Кадры из Национального аэропорта Минск. 22 июня сюда прибыли два самолета с гуманитарным грузом из Сербии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На бортах – аппараты ИВЛ, бронхоскопы и другое диагностическое оборудование, а также кислородные концентраторы и тысячи средств индивидуальной защиты.
Помощь распределят по всем регионам нашей страны.