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Гуманитарная помощь из Сербии прибыла в Беларусь

22 июня 2020 10:45
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Новости Беларуси. Кадры из Национального аэропорта Минск. 22 июня сюда прибыли два самолета с гуманитарным грузом из Сербии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Гуманитарная помощь из Сербии прибыла в Беларусь-1

На бортах  аппараты ИВЛ, бронхоскопы и другое диагностическое оборудование, а также кислородные концентраторы и тысячи средств индивидуальной защиты.

Помощь распределят по всем регионам нашей страны. 

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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