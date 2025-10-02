На Гомельском химическом заводе модернизирует сернокислотное производство

Гомельский химический завод модернизирует сернокислотное производство. Инвестпроект позволит укрепить экономическую независимость предприятия. До этого часть реагента приходилось покупать за рубежом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последний раз цех реконструировали 20 лет назад. Тогда его мощности увеличили до выпуска 700 тысяч тонн серной кислоты в год. Через четыре года завод планирует нарастить объемы до миллиона тонн.

Сергей Киселев, первый заместитель директора – главный инженер Гомельского химического завода:

Общая стратегия развития Гомельского химического завода и выход на 1 миллион 300 тонн по НПК-удобрениям к 2030 году. И это считается первым этапом большой глобальной реконструкции всего завода.

Серная кислота нужна для производства удобрений. Проект обновления обойдется заводу в 240 миллионов рублей. Инвестиции планируют окупить за 10 лет. Оборудование уже заказано, первые поставки ожидаются в 2026-м.