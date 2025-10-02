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На Гомельском химическом заводе модернизирует сернокислотное производство

02 октября 2025 06:39
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Гомельский химический завод модернизирует сернокислотное производство. Инвестпроект позволит укрепить экономическую независимость предприятия. До этого часть реагента приходилось покупать за рубежом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Гомельском химическом заводе модернизирует сернокислотное производство-2

В последний раз цех реконструировали 20 лет назад. Тогда его мощности увеличили до выпуска 700 тысяч тонн серной кислоты в год. Через четыре года завод планирует нарастить объемы до миллиона тонн. 

На Гомельском химическом заводе модернизирует сернокислотное производство-4

Сергей Киселев, первый заместитель директора – главный инженер Гомельского химического завода:
Общая стратегия развития Гомельского химического завода и выход на 1 миллион 300 тонн по НПК-удобрениям к 2030 году. И это считается первым этапом большой глобальной реконструкции всего завода.

Серная кислота нужна для производства удобрений. Проект обновления обойдется заводу в 240 миллионов рублей. Инвестиции планируют окупить за 10 лет. Оборудование уже заказано, первые поставки ожидаются в 2026-м.

На Гомельском химическом заводе модернизирует сернокислотное производство-6

Игорь Насковец, начальник отдела перспективного развития Гомельского химического завода:
У нас уже заключены контракты, часть с белорусскими компаниями, но в основном с китайцами. Это котлопечной агрегат, это контактный аппарат. С россиянами у нас заключен контракт на нагнетатель, то есть соответственно получаем документацию.

При получении серной кислоты вырабатывается большое количество пара избыточного давления. Поскольку мощность производства вырастет, появятся его дополнительные объемы. Их используют для получения собственной электроэнергии – завод будет экономить на вторичном энергоресурсе.

# Предприятия Беларуси

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