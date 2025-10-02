ООН сократит бюджет на 2026 год на 500 млн долларов

ООН планирует сократить бюджет на 2026 год. Речь идет о половине миллиарда долларов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной стали проблемы с финансированием. Не все страны в полном объеме перечисляют средства для содержания организации. Из-за этого будут свернуты ряд программ, касающихся прав человека и устойчивого развития. Сокращения коснутся и бюджета поддержки миротворческих миссий. Кроме того, ООН откажется от аренды двух зданий в Нью-Йорке.