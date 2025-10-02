Более 14 тыс. человек за три дня посетили крупнейшую промышленную выставку «ИННОПРОМ. Беларусь»

Более 14 тысяч человек за три дня посетили крупнейшую международную промышленную выставку в Минске. «ИННОПРОМ. Беларусь» – ключевое событие для презентации технологий, укрепления деловых связей между предприятиями и развития кооперации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если говорить о деловой программе заключительного дня, то на полях мероприятия подписаны соглашения, имеющие стратегическую важность для развития промышленной кооперации между Беларусью и Россией. Кроме этого, на семинарах и конференциях определяли перспективы научно-технического сотрудничества в рамках ЕАЭС, знакомились с технологиями для промышленности завтрашнего дня, изучали инструменты качества в решении задач развития экономики. Отметим, дебютный форум «ИННОПРОМ. Беларусь» – это еще и уникальная возможность для предприятий рассказать о себе широкой аудитории. Выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» завершила работу – что показали на площадке.