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Более 14 тыс. человек за три дня посетили крупнейшую промышленную выставку «ИННОПРОМ. Беларусь»

02 октября 2025 06:20
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Более 14 тысяч человек за три дня посетили крупнейшую международную промышленную выставку в Минске. «ИННОПРОМ. Беларусь» – ключевое событие для презентации технологий, укрепления деловых связей между предприятиями и развития кооперации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 14 тыс. человек за три дня посетили крупнейшую промышленную выставку «ИННОПРОМ. Беларусь»-2

Если говорить о деловой программе заключительного дня, то на полях мероприятия подписаны соглашения, имеющие стратегическую важность для развития промышленной кооперации между Беларусью и Россией. Кроме этого, на семинарах и конференциях определяли перспективы научно-технического сотрудничества в рамках ЕАЭС, знакомились с технологиями для промышленности завтрашнего дня, изучали инструменты качества в решении задач развития экономики. Отметим, дебютный форум «ИННОПРОМ. Беларусь» – это еще и уникальная возможность для предприятий рассказать о себе широкой аудитории.

Выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» завершила работу – что показали на площадке.

Более 14 тыс. человек за три дня посетили крупнейшую промышленную выставку «ИННОПРОМ. Беларусь»-4

На промышленном форуме были широко представлены и белорусские компании, и зарубежные производители. Все заинтересованы в кооперации по различным направлениям. Синергия опыта и компетенций позволит разработать инновационные решения, которые уже в скором времени принесут ощутимую выгоду потребителям, обеспечат надежность, экономичность и устойчивое развитие.

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# Выставка # Предприятия Беларуси

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