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Александр Лукашенко согласовал назначение новых ректоров

20 октября 2020 10:06
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко согласовал назначение новых руководителей государственных высших учебных заведений, сообщает БЕЛТА.

На должность ректора Белорусского государственного университета культуры и искусств согласована кандидатура Натальи Карчевской, которая до настоящего времени работала на посту первого заместителя министра культуры.

Минский государственный лингвистический университет возглавит Наталья Лаптева. До настоящего времени она работала в этом вузе в должности декана факультета немецкого языка.

Новый ректор также в Брестском государственном техническом университете. Это Александр Баханович, который до настоящего времени занимал пост проректора по учебной работе Белорусского национального технического университета.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Наталья Карчевская # Наталья Лаптева # Александр Баханович

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