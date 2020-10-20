Александр Лукашенко согласовал назначение новых ректоров

Новости Беларуси. Александр Лукашенко согласовал назначение новых руководителей государственных высших учебных заведений, сообщает БЕЛТА.

На должность ректора Белорусского государственного университета культуры и искусств согласована кандидатура Натальи Карчевской, которая до настоящего времени работала на посту первого заместителя министра культуры.

Минский государственный лингвистический университет возглавит Наталья Лаптева. До настоящего времени она работала в этом вузе в должности декана факультета немецкого языка.

Новый ректор также в Брестском государственном техническом университете. Это Александр Баханович, который до настоящего времени занимал пост проректора по учебной работе Белорусского национального технического университета.