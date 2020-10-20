Легендарная радиостанция Р-140. Памятник связистам-ремонтникам появился в Осиповичах

Новости Беларуси. В Осиповичах появился памятник связистам-ремонтникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напоминанием о важности и роли воинов-связистов стала легендарная радиостанция Р-140.
Новости Беларуси. В Осиповичах появился памятник связистам-ремонтникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напоминанием о важности и роли воинов-связистов стала легендарная радиостанция Р-140.
Этот образец техники отлично зарекомендовал себя в вооруженных конфликтах, в том числе не раз выручал командиров во время войны в Афганистане.
Владимир Кузнецов, начальник 263 базы хранения, ремонта и утилизации средств связи:
Данный памятник – единственный в своем роде, который посвящен именно связистам-ремонтникам.
Любое мероприятие, даже в наше мирное время, проходящее в Вооруженных Силах, боевая подготовка, различные учения, обеспечение связи в пунктах постоянной дислокации, не обходится без того, что техника выходит из строя. И не оценить роль связиста-ремонтника, который все это дело восстанавливает и поддерживает таким образом системы связи в исправном состоянии, просто нельзя.
Памятник открыли ко Дню войск связи, который отмечается в Беларуси 20 октября.