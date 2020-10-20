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Легендарная радиостанция Р-140. Памятник связистам-ремонтникам появился в Осиповичах

20 октября 2020 07:50
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Новости Беларуси. В Осиповичах появился памятник связистам-ремонтникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминанием о важности и роли воинов-связистов стала легендарная радиостанция Р-140.

Легендарная радиостанция Р-140. Памятник связистам-ремонтникам появился в Осиповичах-1

Этот образец техники отлично зарекомендовал себя в вооруженных конфликтах, в том числе не раз выручал командиров во время войны в Афганистане.

Легендарная радиостанция Р-140. Памятник связистам-ремонтникам появился в Осиповичах-4

Владимир Кузнецов, начальник 263 базы хранения, ремонта и утилизации средств связи:
Данный памятник – единственный в своем роде, который посвящен именно связистам-ремонтникам.

Любое мероприятие, даже в наше мирное время, проходящее в Вооруженных Силах, боевая подготовка, различные учения, обеспечение связи в пунктах постоянной дислокации, не обходится без того, что техника выходит из строя. И не оценить роль связиста-ремонтника, который все это дело восстанавливает и поддерживает таким образом системы связи в исправном состоянии, просто нельзя.

Легендарная радиостанция Р-140. Памятник связистам-ремонтникам появился в Осиповичах-7

Легендарная радиостанция Р-140. Памятник связистам-ремонтникам появился в Осиповичах-9

Памятник открыли ко Дню войск связи, который отмечается в Беларуси 20 октября.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Владимир Кузнецов # Фотофакт

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