Легендарная радиостанция Р-140. Памятник связистам-ремонтникам появился в Осиповичах

Этот образец техники отлично зарекомендовал себя в вооруженных конфликтах, в том числе не раз выручал командиров во время войны в Афганистане.

Владимир Кузнецов, начальник 263 базы хранения, ремонта и утилизации средств связи:

Данный памятник – единственный в своем роде, который посвящен именно связистам-ремонтникам.

Любое мероприятие, даже в наше мирное время, проходящее в Вооруженных Силах, боевая подготовка, различные учения, обеспечение связи в пунктах постоянной дислокации, не обходится без того, что техника выходит из строя. И не оценить роль связиста-ремонтника, который все это дело восстанавливает и поддерживает таким образом системы связи в исправном состоянии, просто нельзя.