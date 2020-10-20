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Мармелад из моркови, колбаса с лактулозой, низкобелковая еда. Какие полезные продукты разработали белорусские учёные?

20 октября 2020 07:31
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Новости Беларуси. Массовое производство продуктов питания для людей с болезнью Феллинга начнется в октябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусские ученые успешно разрабатывают рецепты «умной» еды.

Мармелад из моркови, колбаса с лактулозой, низкобелковая еда. Какие полезные продукты разработали белорусские учёные?-1

Мармелад из моркови, колбаса с лактулозой, низкобелковая еда. Какие полезные продукты разработали белорусские учёные?-3

На прилавках магазинов то и дело появляются новинки функциональных продуктов, которые оказывают полезное действие на организм.

Большинство из них решают проблему людей с различными заболеваниями.

Например, зефир для диабетиков. Последняя разработка поможет детям, страдающим от аллергии на белок.

Мармелад из моркови, колбаса с лактулозой, низкобелковая еда. Какие полезные продукты разработали белорусские учёные?-6

На базе опытно-технологического участка в Марьиной Горке создано производство. На днях здесь начнется промышленный выпуск такого питания.

Мармелад из моркови, колбаса с лактулозой, низкобелковая еда. Какие полезные продукты разработали белорусские учёные?-9

Елена Моргунова, заместитель генерального директора по стандартизации и качеству продуктов питания НПЦ НАН Беларуси по продовольствию:
Эта продукция либо не содержит совсем белок, либо низкобелковая. Это макаронные изделия, смеси для выпечки, пюре картофельные, клецки картофельные, молоко, сосиски, то есть огромный ассортимент продукции, который уже в октябре поступит на полки одного из крупнейших гипермаркетов. И по стоимости эта продукция (где-то в два раза мы планируем) будет ниже, чем аналогичная продукция, которую раньше привозили из Польши, Прибалтики и России.

Мармелад из моркови, колбаса с лактулозой, низкобелковая еда. Какие полезные продукты разработали белорусские учёные?-12

Помимо специализированных продуктов питания для обычного потребителя также разработан огромный перечень «умных» продуктов. Уже можно попробовать колбасу с лактулозой или же мармеладки из шпината, моркови и даже кабачка. Вкусно, а главное полезно для здоровья.

# Белорусская наука # общество # Елена Моргунова # Фотофакт

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