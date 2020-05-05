Прямой эфир

Александр Лукашенко: Смотрите за собой, чтобы не потерять работу, чтобы какой-то доход был

05 мая 2020 18:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Опытные образцы электротранспорта и другие инновационные разработки НАН Беларуси показали 5 мая Президенту. Александр Лукашенко посетил Республиканский полигон для испытаний мобильных машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

После ознакомления с экспозицией Александр Лукашенко пообщался с журналистами.

Александр Лукашенко: Смотрите за собой, чтобы не потерять работу, чтобы какой-то доход был-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Смотрите за собой, смотрите за своими семьями, смотрите, чтобы не потерять работу, чтобы какой-то хоть доход был, чтобы мы пережили, пока весь мир остановился, вся экономика остановилась. Все остановилось из-за этой истерии. Но уже вторую неделю потихоньку начали открываться, хотя гибель – под 200 человек в сутки у некоторых стран. Начали экономику открывать, потому что люди возмутились. Все вывалили на улицу. Но то ли еще будет. Закрыться проще, а вот открыться, чтобы люди вышли и вторая волна не накрыла этой эпидемии – это вопрос.

Поэтому пока я не вижу, в чем мы не правы. Ну, может, в чем-то неправы, может, мы еще не все видим. Но пройдет время, оценим ситуацию, сделаем соответствующие выводы.

Александр Лукашенко: Смотрите за собой, чтобы не потерять работу, чтобы какой-то доход был-4

Александр Лукашенко: Смотрите за собой, чтобы не потерять работу, чтобы какой-то доход был-6

Читайте также:

Александр Лукашенко: «Они же очень хорошие разносчики этого вируса. Поехал к дедушке, к бабушке и привёз им подарок»

Александр Лукашенко пригласил глав других государств на парад Победы: Правильно было бы собраться в Минске

Как сейчас обстоят дела с аппаратами ИВЛ в Беларуси? Рассказывает Александр Лукашенко

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: «Додумались! На ВДНХ разместить больных людей, умирающих и прочих»
05 мая 2020 18:54

Александр Лукашенко: «Додумались! На ВДНХ разместить больных людей, умирающих и прочих»

Александр Лукашенко: Не такой он уже и опасный этот вирус, как нам казалось это вначале
05 мая 2020 18:52

Александр Лукашенко: Не такой он уже и опасный этот вирус, как нам казалось это вначале

Президент Беларуси о коронавирусе: «Дай бог, чтобы было так, мы спокойно через месяц закончим эту эпопею»
05 мая 2020 18:48

Президент Беларуси о коронавирусе: «Дай бог, чтобы было так, мы спокойно через месяц закончим эту эпопею»