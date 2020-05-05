Президент Беларуси о коронавирусе: «Дай бог, чтобы было так, мы спокойно через месяц закончим эту эпопею»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы сейчас залезли наверх, чуть-чуть упали. И дай бог, чтобы было так, мы спокойно через месяц закончим эту эпопею. Вот вам конкретные факты. Поэтому думайте сами, почему там вдруг возбудились, как будто нет внутри, в России, проблем – вот надо обязательно против Беларуси. Против американцев… критикуйте американцев. Не по зубам. Китайцев покритикуйте за что-нибудь – не по зубам. Турецкую республику покритикуйте. Западноевропейские страны, где до сих пор гибнут по 160-180 человек ежесуточно. Пусть покритикуют. Нет, выбрали Беларусь.

Я не хочу вам задавать вопрос, догадайтесь с трех раз, почему. Наверное, вам и без трех раз понятно, почему.

Мы выдержим, мы выстоим. Главное, чтобы мы вели себя так, как мы сейчас ведем. У нас же нет самоизоляции. А в Москве есть, в Питере есть. Так мы же самоизолировались намного меньше, чем они. Это значит, люди понимают.