Александр Лукашенко: Не такой он уже и опасный этот вирус, как нам казалось это вначале

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо, я вам давно говорил, жить той жизнью, которой мы жили, предостерегаясь, не лезть на рожон. Береженого Бог бережет. Не такой он уже и опасный этот вирус, как нам казалось это вначале. Вот идешь мимо по улице, дохнул на человека – и человек упал. Да нет! Чтобы заразиться этим вирусом, надо еще какой контакт. Это мы сейчас уже из опыта видим. Притом я не успокаиваю никого, разные бывают случаи.

Если ты где-то занимаешься в школе, в одном классе и так далее – ну и занимайтесь! Вы уже притерлись, эти ученики, друг к другу. И ходите в эту школу. Не надо их на каникулы отпускать, чтобы они разъехались по деревням или куда-то влезли.