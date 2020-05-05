Как сейчас обстоят дела с аппаратами ИВЛ в Беларуси? Рассказывает Александр Лукашенко

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Тяжелые, не тяжелые, но главное – вы, наверное, слышите это везде – аппараты искусственной вентиляции легких. Это главное для спасения людей. У нас чисто ИВЛ на сегодняшний день (мы, правда, сейчас еще закупили, подходят к нам десятки этих аппаратов) 2,5 тысячи, я уже эту цифру называл. Будем брать ИВЛ – 2,5 тысячи.

Сегодня на ИВЛ 240 человек. Это 9,5 % от наличия ИВЛ. 9,5 % всего! То, от чего умирали люди, не могли оказать в Италии, Испании, Франции, Великобритании людям помощь – отсутствие ИВЛ. У нас только десятая часть ИВЛ на сегодняшний день задействована. Так к чему весь этот шум на этих каналах?

И у нас сегодня за сутки, даже меньше суток, освободилось 300 коек. Мы их заполняли, заполняли, люди болели и так далее. Сегодня уже освободилось 300 коек. Министр здравоохранения мне вчера доложил, что они начинают – помните Витебск? – Витебск, они начинают возвращать больницы к нормальному режиму. То есть одну, вторую больницу зачищают, вымывают и отдают в распоряжение другим больным – сердечно-сосудистым, онкологическим и так далее. Хотя у нас из 10 тысяч коек на сегодняшний день COVID и прочими где-то около 6 % только занято.