Александр Лукашенко пригласил глав других государств на парад Победы: Правильно было бы собраться в Минске

Новости Беларуси. Опытные образцы электротранспорта и другие инновационные разработки НАН Беларуси показали 5 мая Президенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко посетил Республиканский полигон для испытаний мобильных машин.
После ознакомления с экспозицией Александр Лукашенко пообщался с журналистами. Не обошли стороной, безусловно, и главную тему этой недели – 75-летие Великой Победы и предстоящие праздничные мероприятия 9 Мая.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первой приняла удар, каждый третий погиб, и где оставшиеся – старики, дети – почти четыре года жили в болотах, в лесах, в землянках. Это самая пострадавшая республика – это на сегодняшний день живой памятник той жестокой войне. И здесь надо было собраться, а тем более сейчас. Я вот, пользуясь случаем, публично приглашаю всех глав государств (хотя бы бывшего Советского Союза) приехать в Минск и побыть на этом параде. Как отреагируют, не знаю, но думаю, что слишком далеко зашли и так быстро (к 9 Мая) оттуда не выйти. Если уже абсолютно откровенно говорить. Будем надеяться, что кто-то рискнет и приедет. Ну не приедут – мы сами проведем парад. Как обычно проведем парад. Но это я говорю про верхушку, а обычных людей будет достаточно со всех республик на этом параде.
Также Александр Лукашенко рассказал о запланированном на 5 мая телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
Александр Лукашенко: «Мы не можем отменить парад. Просто не можем» (читать далее).