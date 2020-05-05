Александр Лукашенко пригласил глав других государств на парад Победы: Правильно было бы собраться в Минске

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первой приняла удар, каждый третий погиб, и где оставшиеся – старики, дети – почти четыре года жили в болотах, в лесах, в землянках. Это самая пострадавшая республика – это на сегодняшний день живой памятник той жестокой войне. И здесь надо было собраться, а тем более сейчас. Я вот, пользуясь случаем, публично приглашаю всех глав государств (хотя бы бывшего Советского Союза) приехать в Минск и побыть на этом параде. Как отреагируют, не знаю, но думаю, что слишком далеко зашли и так быстро (к 9 Мая) оттуда не выйти. Если уже абсолютно откровенно говорить. Будем надеяться, что кто-то рискнет и приедет. Ну не приедут – мы сами проведем парад. Как обычно проведем парад. Но это я говорю про верхушку, а обычных людей будет достаточно со всех республик на этом параде.