Александр Лукашенко: «Додумались! На ВДНХ разместить больных людей, умирающих и прочих»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы на спортивных объектах (вчера вы услышали от России информацию, они это показывали) и на ВДНХ… Додумались! На ВДНХ разместить больных людей, умирающих и прочих. Пока Бог нас от этого миловал. Так к чему этот весь шум? Что-то у них не нравится. А, не тем путем пошли, они беднее еще живут и еще парад там задумали проводить, когда в известных странах он отменен. Понимаете теперь, к чему весь этот шум? Поэтому надо спокойно на это реагировать. Все большое видится на расстоянии. Пройдем этот период – сядем и сделаем соответствующие выводы. Все страны проходили этот период, но у некоторых было вот так, и там они сидят наверху. Падения нет. Точно так и в России.