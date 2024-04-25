Лукашенко: в этой бедной Польше и так уже некому работать. О каких сражениях грезят?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Варшава поступательно наращивает численность Вооруженных сил: к 2035 году планируется увеличить их до 300 тысяч человек (в настоящее время у них чуть больше 190 тысяч). Тоже не могу удержаться от комментария. В этой бедной Польше и так уже некому работать, гражданских проблем выше крыши. О каких сражениях грезят? Кто их будет обеспечивать? Ведь для войны нужная мощная экономика, а они сидят на дотациях Евросоюза и помощи Соединенных Штатов Америки. И зачем им это нужно вообще? В который раз предупреждал, что мы не собираемся с ними воевать. С территории Беларуси они не должны ожидать никаких активных, агрессивных действий против польского государства и народа. Нам это не надо.