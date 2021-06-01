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Опубликовано видео с телефона Романа Протасевича, снятое 9-10 августа

01 июня 2021 17:39
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Новости Беларуси. Яркими, но предварительно понятными призывами одного из Telegram-каналов была одурманена не одна жертва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опубликовано видео с телефона Романа Протасевича, снятое 9-10 августа-1

Ирина Мартьянова, СТВ:
Видео с телефона Протасевича снято 9-10 августа. У провокаторов и несостоявшихся революционеров отличное настроение. Шутки, смех, веселье. А ведь для многих белорусов тогда жизнь разделилась на «до» и «после». Для тех, кто поддался призывам и вышел на несанкционированные акции, кого провоцировали на столкновения с силовиками, кому сейчас грозят и кто уже получил вполне реальные сроки заключения. А им весело.

Опубликовано видео с телефона Романа Протасевича, снятое 9-10 августа-4

Спровоцировали и подбили на определенные действия и вот эту девушку. Янина Сазанович – лицо и главный редактор «Черной книги Беларуси», коллега и подруга якобы невинной Софьи Сапеги. Им ведь тоже было весело тогда, в августе. И совсем не до смеха сегодня, в июне.

# Интернет # общество # Роман Протасевич # Степан Путило # Софья Сапега # Янина Сазанович # Ирина Мартьянова # Фотофакт

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