Опубликовано видео с телефона Романа Протасевича, снятое 9-10 августа

Новости Беларуси. Яркими, но предварительно понятными призывами одного из Telegram-каналов была одурманена не одна жертва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Мартьянова, СТВ:

Видео с телефона Протасевича снято 9-10 августа. У провокаторов и несостоявшихся революционеров отличное настроение. Шутки, смех, веселье. А ведь для многих белорусов тогда жизнь разделилась на «до» и «после». Для тех, кто поддался призывам и вышел на несанкционированные акции, кого провоцировали на столкновения с силовиками, кому сейчас грозят и кто уже получил вполне реальные сроки заключения. А им весело.