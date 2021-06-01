Виктор Саевич о Беларуси и России: нет никаких причин для того, чтобы выяснять, кто важнее, кто главнее

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 1 июня на большом совещании во Дворце Независимости раскрыл подробности переговоров с Путиным в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономической катастрофы не предвидят и российские эксперты. Объединить усилия сейчас необходимо как никогда, и тянуть одеяло на себя невыгодно ни для одной из сторон.