Виктор Саевич о Беларуси и России: нет никаких причин для того, чтобы выяснять, кто важнее, кто главнее

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 1 июня на большом совещании во Дворце Независимости раскрыл подробности переговоров с Путиным в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экономической катастрофы не предвидят и российские эксперты. Объединить усилия сейчас необходимо как никогда, и тянуть одеяло на себя невыгодно ни для одной из сторон.
Виктор Саевич, магистр политических наук:
Нет никаких причин для того, чтобы выяснять, кто важнее и кто главнее. Обе страны, скажем, единое Союзное государство находится как осажденная крепость. Сейчас задача – быть вместе, одержать окончательную победу над Западом и окончательно утвердить наше в перспективе могучее, сильное Союзное государство.
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