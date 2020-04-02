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Переходил дорогу очень аккуратно: лось замечен возле Национальной библиотеки

02 апреля 2020 16:23
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Новости Беларуси. Лесной гость в Минске. Лось был замечен 2 апреля в районе Национальной библиотеки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Переходил дорогу очень аккуратно: лось замечен возле Национальной библиотеки-1

Судя по кадрам, появившимся в сети, животное захотело перебраться в лесополосу. Пришлось преодолеть четыре полосы оживленной магистрали. Впрочем, гость был осторожен: дождался, пока автомобилисты притормозят, и без происшествий добрался до места назначения.

Переходил дорогу очень аккуратно: лось замечен возле Национальной библиотеки-4

Переходил дорогу очень аккуратно: лось замечен возле Национальной библиотеки-6

# Дикие животные # общество # Фотофакт

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