Переходил дорогу очень аккуратно: лось замечен возле Национальной библиотеки

Новости Беларуси. Лесной гость в Минске. Лось был замечен 2 апреля в районе Национальной библиотеки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Судя по кадрам, появившимся в сети, животное захотело перебраться в лесополосу. Пришлось преодолеть четыре полосы оживленной магистрали. Впрочем, гость был осторожен: дождался, пока автомобилисты притормозят, и без происшествий добрался до места назначения.