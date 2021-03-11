В Бресте задержали соучредителя «Польской школы» по делу о героизации военных преступников

Новости Беларуси. По делу о героизации военных преступников задержан соучредитель «Польской школы» – 43-летний брестчанин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оперативники провели обыски в офисе организации и по месту жительства работников. Изъята офисная техника, плакаты, фотографии и литература о деятельности Ромуальда Райса и участников антикоммунистического подполья Польши во время Второй мировой войны.