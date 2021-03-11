Прямой эфир

В Бресте задержали соучредителя «Польской школы» по делу о героизации военных преступников

11 марта 2021 16:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. По делу о героизации военных преступников задержан соучредитель «Польской школы» – 43-летний брестчанин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Бресте задержали соучредителя «Польской школы» по делу о героизации военных преступников -1

Оперативники провели обыски в офисе организации и по месту жительства работников. Изъята офисная техника, плакаты, фотографии и литература о деятельности Ромуальда Райса и участников антикоммунистического подполья Польши во время Второй мировой войны.   

В Бресте задержали соучредителя «Польской школы» по делу о героизации военных преступников -4

Беларусь высылает из страны руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно (читать далее).   

# Беларусь-Польша # общество # Игорь Позняк # Ромуальд Райс # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь высылает из страны руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно
11 марта 2021 16:45

Беларусь высылает из страны руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно

Григорий Азарёнок: украинцы, родные наши братья, вспоминайте наше общее великое прошлое. Возвращайтесь в семью
11 марта 2021 15:58

Григорий Азарёнок: украинцы, родные наши братья, вспоминайте наше общее великое прошлое. Возвращайтесь в семью

Андрей Муковозчик: белорусские поляки и польские белорусы, вы понимаете, как вас такие деятели подставляют?
11 марта 2021 15:41

Андрей Муковозчик: белорусские поляки и польские белорусы, вы понимаете, как вас такие деятели подставляют?