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На скамье подсудимых 36-летний минчанин. В Минске прошло слушание по делу угроз в адрес журналистов «СБ. Беларусь сегодня»

11 марта 2021 16:46
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Новости Беларуси. В суде Советского района Минска прошло открытое слушание по делу угроз в адрес журналистов издания «СБ. Беларусь сегодня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первый такой опыт в Беларуси.

Обвиняемый признан виновным в хулиганстве. Ему определили год исправительных работ.

На скамье подсудимых 36-летний минчанин. В Минске прошло слушание по делу угроз в адрес журналистов «СБ. Беларусь сегодня»-1

На скамье подсудимых 36-летний минчанин. В сентябре 2020 года он нанес надпись оскорбительного характера с угрозой применения насилия на заборе по улице Богдана Хмельницкого. 

На скамье подсудимых 36-летний минчанин. В Минске прошло слушание по делу угроз в адрес журналистов «СБ. Беларусь сегодня»-4

За 2020 год более 400 членов Белорусского союза журналистов пострадали от хейтинга. К сожалению, это распространенная практика в мире, когда представители прессы подвергаются насилию.

На скамье подсудимых 36-летний минчанин. В Минске прошло слушание по делу угроз в адрес журналистов «СБ. Беларусь сегодня»-7

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:
Есть статистика Международной федерации журналистов, которая говорит, что за последние 30 лет в мире было убито 2 658 наших коллег журналистов. По оценкам экспертов, эта цифра, ужасная на самом деле, занижена как минимум в четыре раза.

Очень часто даже судебные слушания открытые в таких случаях не проводятся, поэтому эта статистика закрыта. В Беларуси за последнюю четверть века не было ни одного насильственного покушения, нападения, убийства журналиста в связи с исполнением журналистом своих профессиональных обязанностей. Мы рассчитываем продлить этот хороший показатель, этот хороший срок и впредь.

На скамье подсудимых 36-летний минчанин. В Минске прошло слушание по делу угроз в адрес журналистов «СБ. Беларусь сегодня»-10

Угрозы журналистам признаны тяжелым преступлением в большинстве цивилизованных стран мира.

# Нападение # общество # Андрей Кривошеев # Фотофакт

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