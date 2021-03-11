На скамье подсудимых 36-летний минчанин. В Минске прошло слушание по делу угроз в адрес журналистов «СБ. Беларусь сегодня»

Новости Беларуси. В суде Советского района Минска прошло открытое слушание по делу угроз в адрес журналистов издания «СБ. Беларусь сегодня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первый такой опыт в Беларуси. Обвиняемый признан виновным в хулиганстве. Ему определили год исправительных работ.

На скамье подсудимых 36-летний минчанин. В сентябре 2020 года он нанес надпись оскорбительного характера с угрозой применения насилия на заборе по улице Богдана Хмельницкого.

За 2020 год более 400 членов Белорусского союза журналистов пострадали от хейтинга. К сожалению, это распространенная практика в мире, когда представители прессы подвергаются насилию.

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:

Есть статистика Международной федерации журналистов, которая говорит, что за последние 30 лет в мире было убито 2 658 наших коллег – журналистов. По оценкам экспертов, эта цифра, ужасная на самом деле, занижена как минимум в четыре раза. Очень часто даже судебные слушания открытые в таких случаях не проводятся, поэтому эта статистика закрыта. В Беларуси за последнюю четверть века не было ни одного насильственного покушения, нападения, убийства журналиста в связи с исполнением журналистом своих профессиональных обязанностей. Мы рассчитываем продлить этот хороший показатель, этот хороший срок и впредь.