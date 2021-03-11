Прямой эфир

Каждая кандидатура изучена персонально. По каким критериям Президент отбирал руководителей силового блока?

11 марта 2021 13:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 11 марта принял ряд важных кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обновления в руководстве таможенного комитета, силовом блоке, ряде министерств и вузов.

Глава государства отметил, что кандидатур было немало, и предупредил: от назначенцев напрямую зависит судьба нашей страны.

Александр Лукашенко – новым руководителям силового блока: «Очень надеюсь, мужики, что ни я, ни народ не разочаруется»

Каждая кандидатура изучена персонально. По каким критериям Президент отбирал руководителей силового блока?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Разные кандидатуры предлагались – и до него, и в первый день его работы. Ну, скажу откровенно: они были не приняты мною. И я ему поручил разобраться фундаментально с этими вещами, и главный упор был сделан на то, что командовать направлениями оперативными и быть начальником штаба и заместителями министра должны люди, которые воевали. Поэтому Александру Вольфовичу было поручено найти таких людей. Ну и вот вы здесь в моем кабинете. Поэтому я при вас задаю ему вопрос.

Каждая кандидатура изучена персонально. По каким критериям Президент отбирал руководителей силового блока?-4

Каждая кандидатура, товарищ Президент, изучена персонально.

– Ну, это ж проявится.

Так точно.

– Присаживайтесь. Вы должны понимать: я говорю «проявится» почему? Потому что мы живем в очень серьезное и необычное время.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Александр Вольфович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«На Захадзе не верылі ў тое, што адбывалася ў БССР». Трагічная гісторыя княжацкай сям’і Друцкіх-Любецкіх
11 марта 2021 12:02

«На Захадзе не верылі ў тое, што адбывалася ў БССР». Трагічная гісторыя княжацкай сям’і Друцкіх-Любецкіх

Ракаў зрабіўся беларускім Лас-Вегасам. Экскурсавод расказаў пра кантрабандыстаў 1920-х гадоў
11 марта 2021 11:48

Ракаў зрабіўся беларускім Лас-Вегасам. Экскурсавод расказаў пра кантрабандыстаў 1920-х гадоў

По самой тяжкой статье – до 15 лет. Сергею Тихановскому предъявлено окончательное обвинение
11 марта 2021 10:59

По самой тяжкой статье – до 15 лет. Сергею Тихановскому предъявлено окончательное обвинение