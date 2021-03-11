Каждая кандидатура изучена персонально. По каким критериям Президент отбирал руководителей силового блока?
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 11 марта принял ряд важных кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обновления в руководстве таможенного комитета, силовом блоке, ряде министерств и вузов.
Глава государства отметил, что кандидатур было немало, и предупредил: от назначенцев напрямую зависит судьба нашей страны.
Александр Лукашенко – новым руководителям силового блока: «Очень надеюсь, мужики, что ни я, ни народ не разочаруется»
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Разные кандидатуры предлагались – и до него, и в первый день его работы. Ну, скажу откровенно: они были не приняты мною. И я ему поручил разобраться фундаментально с этими вещами, и главный упор был сделан на то, что командовать направлениями оперативными и быть начальником штаба и заместителями министра должны люди, которые воевали. Поэтому Александру Вольфовичу было поручено найти таких людей. Ну и вот вы здесь в моем кабинете. Поэтому я при вас задаю ему вопрос.
– Каждая кандидатура, товарищ Президент, изучена персонально.
– Ну, это ж проявится.
– Так точно.
– Присаживайтесь. Вы должны понимать: я говорю «проявится» почему? Потому что мы живем в очень серьезное и необычное время.