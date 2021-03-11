Каждая кандидатура изучена персонально. По каким критериям Президент отбирал руководителей силового блока?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Разные кандидатуры предлагались – и до него, и в первый день его работы. Ну, скажу откровенно: они были не приняты мною. И я ему поручил разобраться фундаментально с этими вещами, и главный упор был сделан на то, что командовать направлениями оперативными и быть начальником штаба и заместителями министра должны люди, которые воевали. Поэтому Александру Вольфовичу было поручено найти таких людей. Ну и вот вы здесь в моем кабинете. Поэтому я при вас задаю ему вопрос.