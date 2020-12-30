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В Воложинском районе открыли каток и подготовили лыжню. Рассказываем цены в прокате

30 декабря 2020 17:16
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Новости Беларуси. В Воложинском районе открылся пункт проката спортивного инвентаря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Воложинском районе открыли каток и подготовили лыжню. Рассказываем цены в прокате-1

На зиму в районе откроют каток и хоккейную коробку. Также для тех, кто предпочитает преодолевать большие дистанции, подготовят лыжные трассы. Около 15 дорожек проложат возле школ и гимназий. Кроме того, есть два пункта проката. Все желающие могут приобрести лыжные комплекты, коньки и палки для скандинавской ходьбы.

В Воложинском районе открыли каток и подготовили лыжню. Рассказываем цены в прокате-4

Алексей Потапченко, директор физкультурно-оздоровительного центра Воложинского района: 
У нас в прокате имеются коньки разных размеров и лыжи. Коньки: стоимость для детей 2 рубля 50 копеек, для взрослого населения 3 рубля ровно. Стоимость за час лыжного комплекта 3 рубля 50 копеек, на сутки 14 рублей.

В Воложинском районе открыли каток и подготовили лыжню. Рассказываем цены в прокате-7

Прокат инвентаря работает каждый день. Чтобы узнать наличие нужного комплекта, вы можете позвонить прямо в оздоровительный центр. Осталось только дождаться настоящей зимней погоды.

# Зимние виды спорта # общество # Алексей Потапченко # Фотофакт

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