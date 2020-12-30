В Воложинском районе открыли каток и подготовили лыжню. Рассказываем цены в прокате

Новости Беларуси. В Воложинском районе открылся пункт проката спортивного инвентаря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На зиму в районе откроют каток и хоккейную коробку. Также для тех, кто предпочитает преодолевать большие дистанции, подготовят лыжные трассы. Около 15 дорожек проложат возле школ и гимназий. Кроме того, есть два пункта проката. Все желающие могут приобрести лыжные комплекты, коньки и палки для скандинавской ходьбы.

Алексей Потапченко, директор физкультурно-оздоровительного центра Воложинского района:

У нас в прокате имеются коньки разных размеров и лыжи. Коньки: стоимость для детей 2 рубля 50 копеек, для взрослого населения 3 рубля ровно. Стоимость за час лыжного комплекта 3 рубля 50 копеек, на сутки 14 рублей.