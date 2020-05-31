Александр Лукашенко: «Сейчас год огромной, большой политики. Всё политизировано, люди одурманены»

Президент Беларуси отметил постепенное улучшение эпидемиологической ситуации, однако призвал не расслабляться. К этой теме вернулся 29 мая и в общении с работниками МТЗ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это больше, чем болезнь. Болезнь в этом занимает, в этой пандемии, ну, может быть, половину, а то и меньше. Всё остальное – это политика. Вы скоро в этом убедитесь.

Помните, что сейчас год огромной, большой политики. Всё политизировано, люди одурманены. И очень трудно обычным людям, а порой и даже членам правительства, разобраться, что происходит. В этом особенность нынешнего момента и сложность нынешнего момента.