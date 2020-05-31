«Пациенты получают весь объём необходимой помощи». Что сейчас происходит в «красной зоне» 2-й больницы Минска
Новости Беларуси. Ежесуточно в Беларуси проводят около 14 тысяч тестов на COVID-19, хотя когда-то начинали всего с нескольких сотен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
О победе над коронавирусом говорить пока рано. Но важно то, что сейчас ситуация стабильна. А это позволяет понимать, как системе здравоохранения работать сегодня, и прогнозировать, что будет завтра.
Репортаж Яны Шипко.
Встречает с юмором и даже переживает за внешний вид перед камерой. Эта пациентка с COVID-19 явно идёт на поправку. Хотя исходная клиническая картина очень серьёзная.
Первый замминистра здравоохранения в деталях выслушивает информацию о пациентах, интересуется не только лечением, но и где могло произойти заражение. Это важно. Чем эффективнее локализуются очаги, тем ниже нагрузка на медиков. Ну а от благодарности своим героям выздоравливающие не могут удержаться.
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Вообще молодцы! Спасибо вам!
В так называемой «красной зоне» во 2-й больнице Дмитрий Пиневич уже в четвёртый раз. Обошёл несколько палат, побывал в реанимации. Такой очный мониторинг.
Дмитрий Пиневич, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Всё отработано, пациенты получают весь объём необходимой помощи. У нас есть несколько элементов, которые мы оцениваем – это индикаторы оказания медицинской помощи. Это наличие кислородных точек для нуждающихся пациентов, получающих кислород, которые в этом нуждаются. Это чек-листы, нахождение пациентов в прон-позиции, обходы, наличие инфузионной терапии. Но сегодня в полной мере, думаю, что коллеги видели, что мы подробно прошлись, посмотрели.
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В будни руководство Минздрава посещает стационары по всей стране. Выходные – в столице. Важна каждая мелочь: от динамики заболеваемости и нюансов лечения до настроя медиков и обеспеченности СИЗами.
24 часа практически, два дня по 12. В понедельник мы готовы принять пациентов.