«Пациенты получают весь объём необходимой помощи». Что сейчас происходит в «красной зоне» 2-й больницы Минска

Новости Беларуси. Ежесуточно в Беларуси проводят около 14 тысяч тестов на COVID-19, хотя когда-то начинали всего с нескольких сотен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

О победе над коронавирусом говорить пока рано. Но важно то, что сейчас ситуация стабильна. А это позволяет понимать, как системе здравоохранения работать сегодня, и прогнозировать, что будет завтра.