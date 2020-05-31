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«Пациенты получают весь объём необходимой помощи». Что сейчас происходит в «красной зоне» 2-й больницы Минска

31 мая 2020 16:30
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Новости Беларуси. Ежесуточно в Беларуси  проводят около 14 тысяч тестов на COVID-19, хотя когда-то начинали всего с нескольких сотен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

О победе над коронавирусом говорить пока рано. Но важно то, что сейчас ситуация стабильна. А это позволяет понимать, как системе здравоохранения работать сегодня, и прогнозировать, что будет завтра.

Репортаж Яны Шипко. 

«Пациенты получают весь объём необходимой помощи». Что сейчас происходит в «красной зоне» 2-й больницы Минска-1

Встречает с юмором и даже переживает за внешний вид перед камерой. Эта пациентка с COVID-19 явно идёт на поправку. Хотя исходная клиническая картина очень серьёзная.

«Пациенты получают весь объём необходимой помощи». Что сейчас происходит в «красной зоне» 2-й больницы Минска-4

Первый замминистра здравоохранения в деталях выслушивает информацию о пациентах, интересуется не только лечением, но и где могло произойти заражение. Это важно. Чем эффективнее локализуются очаги, тем ниже нагрузка на медиков. Ну а от благодарности своим героям выздоравливающие не могут удержаться.

Минздрав о лечении коронавируса: «Для среднетяжёлых форм вполне достаточно кислородной поддержки, небольшого перечня лекарств и прон-позиции»

«Пациенты получают весь объём необходимой помощи». Что сейчас происходит в «красной зоне» 2-й больницы Минска-7



Вообще молодцы! Спасибо вам!

В так называемой «красной зоне» во 2-й больнице Дмитрий Пиневич уже в четвёртый раз. Обошёл несколько палат, побывал в реанимации. Такой очный мониторинг.

«Пациенты получают весь объём необходимой помощи». Что сейчас происходит в «красной зоне» 2-й больницы Минска-10

Дмитрий Пиневич, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Всё отработано, пациенты получают весь объём необходимой помощи. У нас есть несколько элементов, которые мы оцениваем – это индикаторы оказания медицинской помощи. Это наличие кислородных точек для нуждающихся пациентов, получающих кислород, которые в этом нуждаются. Это чек-листы, нахождение пациентов в прон-позиции, обходы, наличие инфузионной терапии. Но сегодня в полной мере, думаю, что коллеги видели, что мы подробно прошлись, посмотрели.

«Пациенты получают весь объём необходимой помощи». Что сейчас происходит в «красной зоне» 2-й больницы Минска-13

Наталья Кочанова: квалифицированную медицинскую помощь должны получать все больные с любыми заболеваниями

В будни руководство Минздрава посещает стационары по всей стране. Выходные – в столице. Важна каждая мелочь: от динамики заболеваемости и нюансов лечения до настроя медиков и обеспеченности СИЗами.

«Пациенты получают весь объём необходимой помощи». Что сейчас происходит в «красной зоне» 2-й больницы Минска-16

24 часа практически, два дня по 12. В понедельник мы готовы принять пациентов.

# Коронавирус # общество # Яна Шипко # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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